Il benessere dei nostri amici animali è prezioso ma complicato da valutare. Il fatto che al nostro gatto e al nostro cane manchi la parola rende molto complicato capire se stanno bene e se qualcosa li turba. Il primo evidente sintomo di malessere è un’alterazione della temperatura corporea, come accade negli umani.

È necessario, allora, sapere come valutare questo parametro e misurare la temperatura dei nostri amici a quattro zampe. Esaminiamo i sintomi della febbre nel cane e nel gatto e come notarli. In questo modo sapremo come proteggerli da eventuali peggioramenti.

Nel gatto

La temperatura del gatto, come vedremo per il cane, è molto diversa dalla nostra. I gatti che godono di buona salute hanno una temperatura di 38,5° (39° nei gattini). Se vengono superati i 39° allora è in corso una leggera febbre che può essere causata da vari fattori.

Tra i 40/41° la questione diventa più grave, poiché questo potrebbe significare nel gatto una malattia polmonare, virale o nervosa e quindi è bene recarsi dal veterinario.

I sintomi della febbre nel gatto

I sintomi più evidenti sono legati a stati alterati del comportamento normale dell’animale. Infatti, se il vostro gatto si mostra più tranquillo del solito, non mangia, il respiro è affannoso e si isola, allora forse c’è qualcosa che non va. Se notate dei cambiamenti particolari nel suo comportamento o ancora starnuti, vomito o diarrea controllate la temperatura. Ecco come si fa!

Misurare la febbre al gatto

Il primo parametro riguarda l’umidità del naso: un gatto in salute avrà le mucose leggermente umide ma non è abbastanza per essere sicuri che stia bene. La misurazione deve essere fatta tramite un termometro rettale apposito. Ovviamente, non è così semplice prendere la temperatura di un animale ed è il caso di essere in due. L’operazione va effettuata con calma, senza che il gatto sia spaventato. Lubrifichiamo il termometro con della vasellina o olio d’oliva e inseriamolo in modo delicato ma deciso. In qualche minuto avremo la temperatura. Premiamo il micio subito dopo.

Nel cane

Nel cane la temperatura normale va dai 38° ai 38,9° ma anche a 37,8° il cane potrebbe stare benissimo. Se la temperatura supera i 39,4° allora è il caso di portarlo immediatamente dal veterinario, così come se scende a 37°.

I sintomi della febbre nel cane

I sintomi più frequenti di uno stato febbrile nel cane sono:

a) Naso secco e asciutto.

b) Apatia, nervosismo e sonnolenza.

c) Tremori.

d) Occhi languidi e bagnati.

e) Calore diffuso nelle orecchie e nella pancia.

f) Inappetenza e mancanza di set.

Misurare la febbre al cane

La temperatura del cane va misurata con il termometro che va inserito nel retto dell’animale. Come per il gatto, provvediamo a lubrificarlo prima dell’inserimento. Inseriamo il termometro in diagonale e verso l’alto, in questo modo non dovrebbe sentire dolore. Anche in questo caso premiamo il nostro cucciolo con delle leccornie, sempre che le accetti.

Se notiamo uno o più di questi sintomi nel nostro animale è bene controllare immediatamente se non è presente febbre. Nel caso i parametri della temperatura siano troppo alti rispetto alla normalità non aspettate che la situazione peggiori e recatevi dal vostro veterinario. Lui vi aiuterà a capire le cause del malessere e interverrà con le giuste terapie. Conoscere i sintomi della febbre nel cane e nel gatto e come notarli vi sarà d’aiuto nella prima fase diagnostica.