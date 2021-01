Se non si vedono più questi canali TV è perché sono cambiate le numerazioni: ecco quali

La rivoluzione del digitale terrestre è dietro l’angolo. Di nuovo, direbbe qualcuno; finalmente, direbbero altri. La tecnologia che l’Italia si appresta ad adottare sfrutta le onde 5G per trasmettere segnali televisivi in altissima qualità, senza perdita di velocità di trasmissione e per vedere anche sui canali in chiaro film e programmi in 4K ultra HD. Perfetto per sfruttare le Tv di ultima generazione.

Questo comporterà necessariamente dei cambiamenti. Gli Esperti della redazione di ProiezionidiBorsa hanno già spiegato ai lettori come funzionerà, ma sono state fatte delle segnalazioni in merito.

Alcuni telespettatori riportano che sui loro televisori sarebbero già scomparsi alcuni canali

Questo, ovviamente, è normale. Spesso le frequenze cambiano, specie per quanto riguarda i canali locali. Ed è infatti dal Nord Italia e dal Lazio, principalmente, che sono arrivate le segnalazioni.

Se non si vedono più questi canali TV è perché sono cambiate le numerazioni.

Non si tratta assolutamente di un problema grave, né c’è da preoccuparsi: lo switch off è ancora lontano. Basta semplicemente stare attenti ai cambiamenti di canale, spesso annunciati dalla rete stessa, oppure – ancor meglio – tenere attivo l’aggiornamento automatico della lista canali sul televisore o decoder. In questo modo, sarà la tv stessa che autonomamente provvederà a tenere tutto sistemato a puntino.

Ecco, dunque, quali sono le variazioni ai canali del digitale terrestre segnalate dai telespettatori e dai lettori. Non si tratta di reti nazionali, come anticipato, ma di reti regionali e locali comunque viste da migliaia e migliaia di spettatori. Questi ultimi, magari, hanno acceso la Tv per ascoltare il notiziario preferito e non sono riusciti a trovarlo. Ecco tutte le variazioni.

In Lombardia, la rete Piemontese Primantenna è stata aggiunta ai canali numero 117 e 298. Il canale Parole di Vita è passato dal canale 188 al canale 827. AITV si raggiunge al canale 188.

In Lazio, il canale WSC è spostato al canale 608, mentre la rete Roma Nuova Capitale si trova ora ai numeri 88 e 297.