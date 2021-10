Se abbiamo in mente di fare un periodo di detox dal telefono come dobbiamo comportarci con questo? Oppure non usiamo tantissimo lo smartphone: ci sono persone che lo accendono solo per chiamare e poi lo spengono. O ancora, magari abbiamo sostituito il vecchio telefono con uno nuovo, ma il primo ancora funziona e lo riponiamo in un cassetto. Dunque se non si usa lo smartphone per molto tempo è inutile caricare la batteria al 100%, ma molti lo fanno perché pensano che così duri di più.

La batteria del telefono è sempre un terno al lotto

È possibile far durare di più la batteria del telefono? Esistono alcune operazioni da mettere in atto se si desidera una batteria del telefono più duratura. Alcune opzioni è possibile attivarle già nelle impostazioni del proprio smartphone, altre invece sono delle piccole accortezze del proprietario.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ad esempio caricare il proprio smartphone per tutta la notte all’interno della custodia potrebbe non essere proprio un’idea vincente. Questo perché la custodia tende a bloccare la dispersione del calore e potrebbe danneggiare il telefono. Oppure esporlo a temperature non idonee, caricarlo troppo e lasciare delle impostazioni del telefono accese non aiuta sicuramente la batteria. Questo però se lo si usa quotidianamente, ma se non lo si usa tutti i giorni? Come bisogna comportarsi per far durare al massimo la batteria?

Se non si usa lo smartphone per molto tempo è inutile caricare la batteria al 100%

Molti pensano di caricare lo smartphone al 100%, così, quando servirà, avrà la batteria carica completamente. In realtà questo sembra essere un errore comune di tante persone, errore che non dovremo quindi più fare. Il sito della Apple infatti consiglia l’opposto. Se l’idea è quella di non usare il telefono per un bel periodo, ci sono due fattori che influenzeranno la carica della batteria. Il primo è la temperatura esterna, il secondo è la percentuale di carica che ha il telefono quando lo si spegne.

Dunque, lasciare un telefono inattivo con la batteria al 100% è assolutamente deleterio per la batteria in sé. Lasciarlo con pochissima batteria lo è altrettanto perché potrebbe scaricarsi in modo tale da non permettere un’ulteriore ricarica.

La cosa migliore è caricarlo fino al 50%, quindi a metà della sua batteria. Inoltre spegniamo il telefono, in questo modo la batteria non si consuma, e mettiamolo in una zona abbastanza fresca della casa.

Approfondimento

Brutte notizie per chi possiede questi smartphone perché da novembre non potrà più usare WhatsApp