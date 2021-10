Buio, freddo, foglie che cadono. Con una ventata di malinconia, ottobre spazza via la bella stagione una volta per tutte. Ma questo periodo dell’anno sa riservarci dei piaceri unici. Ad esempio, reintroduce nelle nostre vite la golosità del cioccolato. Se vogliamo gustarlo in modo originale, esiste una combinazione vincente che pochi conoscono.

Ecco come abbinare al meglio cioccolato e whisky per un ottobre raffinato e goloso

Bere whisky è un piacere elegante, da vivere con lentezza e moderazione. Se siamo bevitori inesperti, tuttavia, il primo approccio con questo superalcolico potrebbe costringerci a un passo indietro. Storditi dalla potenza dell’alcol, potremmo non renderci conto della ricchezza di aromi di ciò che stiamo bevendo. Il cioccolato può venirci in aiuto. Non solo: la combinazione tra cioccolato e whisky produce deliziosi nuovi sapori, esaltando le proprietà di entrambi. Con questa guida impareremo a goderci al meglio un piacere ignorato da molti. Ecco come abbinare al meglio cioccolato e whisky per un ottobre raffinato e goloso.

La degustazione

Iniziamo con un sorso di whisky: l’alcol pulirà il palato, preparandolo all’esperienza. A questo punto, prendiamo un piccolo pezzo di cioccolato e mettiamolo in bocca. Non abbiamo fretta: invece di masticarlo, lasciamo che si sciolga sulla lingua. La delizia del cacao si mescolerà all’aroma residuo del whisky, generando un’esplosione di sapori. Ora beviamo un secondo sorso: esalteremo l’effetto, scoprendo nuove sfumature di gusto.

Gli abbinamenti

Che si tratti di cioccolato fondente o al latte, di bourbon o di scotch, non ci sono regole ferree su come abbinare whisky e cioccolato per un risultato goloso. Si può cercare coerenza tra i due gusti, o optare per un contrasto deciso. Vediamo alcune delle possibili combinazioni.

L’anima gemella del nocciolato al latte è un whisky leggero e fruttato, ancora meglio se con note di noce o nocciola. I due sapori raggiungono un perfetto equilibrio, potenziandosi l’un l’altro.

La salinità di un single malt scozzese, invece, è perfetta se accompagnata al cioccolato con scaglie di caramello salato. Un’unione che appagherà i palati più raffinati.

Per godersi al meglio un buon whisky torbato, la freschezza del cioccolato fondente alla menta è quello che ci vuole. Un abbinamento vincente per un fine pasto da veri intenditori.

È un piacere morbido, invece, quello che provocano le scorzette di arancia candite se sposate a un bourbon di qualità con note agrumate. Un profumato momento di goduria per premiarci con stile ogniqualvolta lo vogliamo.