Se c’è forse una cosa che non capiremo mai, è perché gli smartphone dopo molti anni diventano vecchi, diventano lenti, non supportano più gli aggiornamenti e alcune applicazioni smettono pure di funzionare. E purtroppo è l’amara verità: infatti ci sono brutte notizie per chi possiede questi smartphone perché da novembre non potrà più usare WhatsApp.

Quest’applicazione molto famosa in Italia, che si usa per scambiare messaggi, a seguito di alcuni aggiornamenti smette di funzionare su alcuni smartphone. E quindi per chi usa WhatsApp questo potrebbe essere un problema, dato che alla fine le opzioni possibili sono due: cambiare cellulare o non usare WhatsApp. Forse la maggior parte delle persone opterà per l’acquisto di un nuovo smartphone contribuendo così al consumismo non necessario.

Vediamo dunque quali sono gli smartphone sfortunati. In realtà non ci concentreremo sul modello di smartphone, ma su quello che è il sistema operativo. Il problema principale, in realtà, è che le varie applicazioni fanno svariati aggiornamenti, che però un sistema operativo vecchio non regge più. E questo è proprio il caso di questi sfortunati smartphone.

Il sistema operativo che non supporterà più WhatsApp è Android 4.0.4 o precedenti. Quindi tutti coloro che hanno uno smartphone con questo sistema operativo dovranno salvare tutte le chat di WhatsApp per poi trasferirle su uno smartphone nuovo.

È inoltre importante avere una scheda Sim collegata, non basta avere una rete Wi-Fi, se si desidera avere un supporto limitato. Nel caso in cui non si dovesse avere una Sim collegata, il supporto non vi sarà.

Aggiornamenti di WhatsApp

Se da una parte l’aggiornamento porta a dire addio ad alcuni smartphone, dall’altra porta anche delle novità, alla fine si chiama aggiornamento. Una delle novità è la possibilità di spostare le chat da un sistema Android a un sistema iOS. In passato quando si cambiava telefono e si passava da uno smartphone Android ad un iPhone, per fare il passaggio della chat di WhatsApp era necessario l’utilizzo di app terze. Oggi non più, i dati migrano da un sistema all’altro normalmente. Tante anche le novità nel campo delle immagini condivise e della privacy. Quest’ultimo grande tasto dolente per molte persone.

In ogni modo, se abbiamo un telefono vecchio controlliamo bene il sistema operativo che c’è sopra. E se dovesse essere quello che va in pensione attiviamoci subito per non perdere i nostri dati.

