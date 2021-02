Le piante donano un aspetto più accogliente ad ogni casa. Portano colore anche negli ambienti più neutri. E grazie alla loro versatilità possono diventare elementi di design veri e propri. Disponendole nel modo giusto si può abbellire la casa e farla sembrare un pezzo di arte moderna.

Come fare sembrare la nostra casa uscita da un catalogo grazie alle piante

Non è necessario avere il pollice verde. Ormai esistono delle piante finte di grande qualità. Che sembrano vere. Sono leggermente più costose, certo. Ma non si rischia di dimenticare di innaffiarle. E doverne comprare di nuove perché ormai sono tutte morte.

Il vero segreto per arredare con le piante sta nei vasi. E nella loro disposizione. Per esempio si possono comprare delle bellissime succulente. Sia vere che sintetiche. Grazie alle loro dimensioni molto contenute si possono mettere in piccoli vasi. Meglio se dalla forma geometrica particolare. E disporle a gruppi di tre su una mensola vuota in cucina. Con di fianco dei bei libri di ricette. Un colpo d’occhio che farà sembrare la cucina uscita da una fotografia.

In camera da letto si può usare un porta vaso in macramè. Molto in voga nell’arredamento moderno minimalista, con un tocco bohémien. Sfruttando un angolo abbastanza vuoto si può appendere al soffitto. Usando una pianta ricadente per riempire lo spazio vuoto. Un posto ideale per creare, ad esempio un angolo lettura. Una bella poltrona dai colori neutri. Un tavolino di marmo e il gioco è fatto.

Ma perché non osare e creare un quadro di piante? Una sorta di tela vegetale. Che può fare da testiera del letto. Un tocco di design che creerà l’atmosfera giusta. Evitando di ricorrere ai soliti quadri.

In balcone

Nel balcone o terrazzo si può realizzare un bellissimo orto verticale. Se si ama usare sempre erbe aromatiche fresche è l’ideale. Usando un bancale, ad esempio. E disponendo le varie piante in dei vasi riciclati da contenitori in latta. Un modo utile per aiutare l’ambiente, avere sempre erbe aromatiche fresche. Ma per rendere anche il balcone un angolo di design.

Ecco come fare sembrare la nostra casa uscita da un catalogo grazie alle piante. Anche il bagno si può arredare con le piante. Tra l’altro quello è il luogo della casa in cui le piante sopravvivranno meglio. Grazie all’umidità.