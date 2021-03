A volte è dura ricordarsi di prendere ogni giorno le medicine. In altri casi invece non ricordiamo più se le abbiamo già prese oppure no. Queste dimenticanze possono avere conseguenze anche gravi. Certi farmaci vanno infatti presi sempre alla stessa ora. Prendere due volte la stessa pastiglia può invece darci butti effetti collaterali. Per fortuna ricordarsi di prendere le medicine è semplice con questi magici trucchi.

Come non dimenticare di prendere le medicine

Ci sono diversi metodi che possiamo applicare per ricordarci di prendere le medicine. Il più diffuso è quello della sveglia. Questo è molto usato da chi deve prendere i farmaci sempre alla stessa ora. È ad esempio molto amato dalle ragazze che utilizzano la pillola anticoncezionale. Impostando una sveglia sul telefono ci ricorderemo di prendere le nostre medicine quando questa squilla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Possiamo però utilizzare anche trucchi più analogici. Uno è quello di attaccare un post it in un luogo che vediamo spesso. Se dobbiamo prendere le medicine la mattina, possiamo attaccare un post-it sullo specchio del bagno. Sul post-it possiamo scriverci un messaggio come “prendere le medicine”. In alternativa possiamo scrivere un simile messaggio sull’agenda, se la apriamo tutti i giorni.

Come sapere se le abbiamo già prese

Ricordarsi di prendere le medicine è semplice con questi magici trucchi. Che fare però quando non sappiamo se abbiamo già preso i farmaci della giornata? In questo caso possiamo fare affidamento a un comodo prodotto in commercio. Si tratta di un porta-pastiglie con una scatolina per ogni giorno della settimana. Questo va riempito ogni lunedì. In questo modo se il giorno di oggi è vuoto vuol dire che abbiamo già preso la medicina! In alternativa possiamo usare carta e penna.

Dopo aver preso la medicina possiamo scrivere sulla scatola o su un foglietto la data di oggi. È inoltre possibile scrivere o tracciare un segno sul calendario o sull’agenda per ricordarci di non prendere la medicina due volte.