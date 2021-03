Ogni visita che facciamo a un sito web viene registrata nella nostra cronologia. Dal nostro browser è quindi possibile accedere alla storia delle nostre navigazioni online. A seconda dei siti che visitiamo, inoltre, visualizzeremo determinate pubblicità e offerte. Ci sono quindi casi in cui non vogliamo che le nostre visite online siano così rintracciabili. Può accadere perché siamo sul posto di lavoro, perché usiamo un computer non nostro o per una miriade di motivi. Ecco quindi come navigare su internet in segreto senza che il browser salvi la cronologia.

Un’opzione sia su smartphone che su computer

Fortunatamente è la tecnologia stessa a venirci incontro. Oggi possiamo infatti navigare in tutta tranquillità, sicurezza e segretezza. Per farlo non dobbiamo far altro che accedere alla modalità incognito del nostro broswer. Sebbene “modalità in incognito” sia il termine più diffuso, ogni browser utilizza una propria dicitura. Su Mozilla troveremo ad esempio scritto “finestra anonima”, mentre su Ecosia per smartphone è “scheda in incognito”. Spesso inoltre questa modalità è accompagnata da una tipica immagine che ricorda quella di un ladro o di una spia. L’idea è quindi quella della totale segretezza. Ecco come accedervi.

Attivare la modalità in incognito

Ecco come navigare su internet in segreto senza che il browser salvi la cronologia. Non bisogna infatti far altro che aprire il menù in alto a destra del proprio browser. Quest’operazione è disponibile sia da pc che da smartphone o tablet. Tra le opzioni disponibili troveremo quello della modalità in incognito. Cliccandoci sopra si aprirà una nuova scheda o una nuova pagina online in modalità segreta. Attenzione però. Navigando in questo modo le nostre ricerche non appariranno nella cronologia né scaricheremo cookie. Questo non vuol dire che le nostre visite ai siti web saranno dimenticate completamente. I provider sapranno comunque quali piattaforme abbiamo visitato. Stesso discorso vale se ad esempio il nostro ufficio monitora i siti che sono visitati dai dipendenti. Il nostro computer, infine, non sarà più protetto contro virus o hacker in confronto a quando navighiamo normalmente.