Vasco Rossi è uno degli artisti più eclettici, amati e acclamati della storia della musica italiana. La sua voce roca, da brividi, ha fatto sognare milioni di fan. E i suoi dischi sono tra i più venduti di sempre. Sono tantissimi coloro che amano e si emozionano grazie alla sua musica e che, per un attaccamento affettivo particolare verso il cantante, ne conservano alcuni ricordi. Quello che però molti non sanno è che, quelli che vengono considerati semplici ricordi, potrebbero valere un piccolo tesoro. Infatti, avere in casa questi oggetti di uno dei cantanti italiani più famosi, significa possedere un piccolo tesoro.

Il fumetto che ritrae il Blasco come Diabolik

Iniziamo da un fumetto molto famoso tra gli appassionati di Vasco. Questo ritrae il cantante nei panni di Diabolik e vale intorno ai 60 euro. Alla stessa cifra circa può essere venduto il Topolino n. 2833. Tra le sue pagine, infatti, compare l’artista di Zocca.

Il biglietto del concerto del 21 settembre 1993

I biglietti dei concerti di Vasco Rossi sono sempre in vendita quando il cantante si esibisce. E chiunque ha presenziato a uno dei suoi live, ne conserva gelosamente il ticket. Ma c’è un biglietto in particolare, che vale fino a 700 euro. Si tratta del ticket per il concerto del 21 settembre 1993. Perché è così speciale? Perché fu un biglietto omaggio. Inoltre, altro biglietto di grande valore è quello del tour del 1983, che può essere venduto a 250 euro.

La discografia

Altro oggetto importante da segnalare è il vinile di “Vita Spericolata”, con il valore di 50 euro, mentre quelli di “Siamo Solo noi” e di “Liberi Liberi” costano attorno ai 130. Inoltre, “Blasco Komandante VASCO ROSSI” si aggira attorno ai 300 euro. Ma i prezzi iniziano decisamente a decollare quando si possiede il Promo ufficiale di “Questa storia qua”, con il valore di 750 euro.

Dunque, se si è dei fan sfegatati del Blasco, probabilmente si avrà qualcuno di questi ricordi nel proprio armadio. Basterà andare a controllare perché avere in casa questi oggetti di uno dei cantanti italiani più famosi, significa possedere un piccolo tesoro.

