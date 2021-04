Ci sono alcuni oggetti che potrebbero essere nelle nostre case e che potrebbero valere davvero un mucchio di soldi. Il problema è che non tutti sono a conoscenza del valore di ciò che hanno tra le propria mura domestiche. E, proprio per questo motivo, vogliamo presentare un videogioco che decine di persone potrebbero avere. E, soprattutto, che ad oggi vale davvero tantissimi soldi.

Perciò, controlliamo in cantina o in garage, perché potremmo essere tra i fortunati. E, se lo abbiamo in casa, iniziamo a gioire e lasciamoci invadere dalla gioia, perché questo oggetto vale migliaia di euro! Vediamo con esattezza di quale videogioco stiamo parlando.

King of Fighters, un videogioco intramontabile che potrebbe farci guadagnare una fortuna

Non tutti sono a conoscenza dell’esistenza del videogioco King of Fighters 2000 in versione inglese. Questo gioco, infatti, fu creato per una console davvero rara. Stiamo parlando, in questo caso, della NeoGeo. King of Fighters 2000 è il settimo di una serie di videogiochi incentrati sul combattimento che iniziò 27 anni fa. A renderlo così prezioso è un aspetto davvero importante. Ne esistono solo 100 copie al mondo. Infatti, si tratta di un gioco rarissimo, che pochissimi possiedono. E, queste persone, possono ritenersi davvero fortunate.

Il valore del videogioco King of Fighters 2000

Essendo un gioco così raro, molti tendono a spendere anche cifre davvero elevate per metterci le mani sopra. Infatti, si tratta di un pezzo da collezione davvero invidiabile, che in tanti vorrebbero. E il valore di King of Fighters 2000 si aggira attorno ai 5.000 euro! Si tratta, dunque, di un gruzzolo davvero consistente e chissà che i fortunati ad averlo non saremo noi! Infatti, se lo abbiamo in casa, iniziamo a gioire e lasciamoci invadere dalla gioia, perché questo oggetto vale migliaia di euro!

Approfondimento

