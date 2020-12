Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Immaginiamo di aver comprato delle scarpe veramente belle e in super offerta sul web e non vedere l’ora di indossarle. Una volta arrivate, complici anche le taglie internazionali sfalsate, ci accorgiamo di avere abbondato nella misura: sono troppo grandi. Sicuramente meglio che troppo piccole. O, magari ce le hanno regalate e, per non creare disagio a chi le ha donate, le accettiamo col sorriso. Ma resta il problema di come indossarle. Se le scarpe che ci hanno regalato sono troppo larghe nessun problema ecco come fare, seguendo dei consigli alternativi dei nostri Esperti.

I metodi più conosciuti ma sempre validi

Al caso nostro ricordiamo i principali sistemi per adattare un paio di scarpe troppo grandi:

acquistare una soletta sottopiede;

utilizzare delle calze di spugna, magari doppie;

riempire la punta in fondo alla scarpa;

andare dal calzolaio.

Quelli invece meno conosciuti ma efficaci

Se le scarpe che ci hanno regalato sono troppo larghe nessun problema ecco come fare con dei metodi inusuali ma molto efficaci: restringerle con l’acqua, mettere delle fasce elastiche:

restringere le scarpe con l’acqua è un sistema antico, di quando, nella povertà, le scarpe passavano in famiglia e dovevano per forza adattarsi al piede di chi le riceveva;

usare le fasce elastiche è invece un trucco delle nonne esperte nell’arte del cucito. Serviranno delle fascette elastiche, ago e filo. Allunghiamo la fascia nella zona interna del tallone della scarpa, cucendola e mantenendo l’elastico ben teso. Fissiamo con le spille da balia e la nostra scarpa diventerà della nostra misura.

Il lavaggio con l’acqua

È un metodo un po’ rischioso, dobbiamo premetterlo, ma veramente efficace, soprattutto per le scarpe da ginnastica. Immergiamole nell’acqua e lasciamole al sole, oppure utilizziamo il phon ma a temperatura bassa. Il procedimento dovrebbe rendere le nostre scarpe perfette in due trattamenti al massimo. Consigliamo, una volta asciutte, di passare il lucido sulla pelle, per mantenerla viva e morbida. Il trattamento potrebbe essere valido anche per delle scarpe eleganti, ma consigliamo di effettuare il lavaggio non completo, ma con lo spruzzino spray più volte. Di seguito suggeriamo la lettura del nostro articolo per lavare e disinfettare bene le scarpe.

