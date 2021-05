Se le radici dell’orchidea sono grigie e spente non bisogna disperare basta solo fare questa cosa a cui non tutti pensano

Abbiamo seguito tutti i consigli alla lettera. Siamo stati attenti all’innaffiatura, abbiamo evitato la luce diretta. Usato un vaso trasparente e abbiamo concimato la nostra orchidea. Eppure, ecco che compaiono delle radici grigie e spente. Siamo disperati, perché pensiamo subito che siano marcite, o peggio ancora secche. E siamo già pronti all’idea che la nostra meravigliosa orchidea sia già morta. E invece non è detto. La nostra orchidea è sicuramente ancora salvabile!

In realtà se le radici hanno questo colore grigio, quasi argentato significa una cosa semplicissima. Ormai non si trovano più bene nel loro vaso. È solo arrivato il momento di travasarle! Prima di procedere con un vaso più grande, per dare spazio di crescita alle radici ecco che fare. Prendiamo delle cesoie, ben disinfettate. Poi iniziamo a eliminare le parti di radici che ci sembrano secche. Per aiutare la pianta, cospargiamole con un po’ di cannella. Questo servirà a disinfettare bene le radici ed evitare che vengano attaccate da muffe e funghi.

Serve per forza il vaso trasparente?

È utile per tenere sotto controllo lo stato delle radici più profonde. Ma non assolutamente necessario. Ora compriamo un nuovo substrato. Bark, fibra di osmunda. Quello che ci suggerisce il nostro fioraio di fiducia. Infatti, è importante cambiarlo ogni 2/3 mesi perché perde tutte le proprietà. Inseriamo, quindi, la pianta e innaffiamola come d’abitudine. Ricordiamoci di concimarla più o meno ogni mese e mezzo.

