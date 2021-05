Le migliori piante che combattono il caldo e rinfrescano la casa a costo zero, per fare un favore all’ambiente e noi stessi

Siamo abituati a guardare alle piante sotto il profilo decorativo, poiché arredano e colorano gli ambienti in cui viviamo. Ed è innegabile che questa sia una delle motivazioni per cui si decide di circondarsene. Ma in natura le piante hanno scopi ben diversi rispetto a quelli decorativi, che sono molto importanti. Piante e alberi, infatti, sono i principali responsabili del processo di fotosintesi clorofilliana, grazie al quale producono l’ossigeno che respiriamo. Ma sono molto importanti anche per la protezione che ci offrono dai raggi solari e dall’afa, perché assorbono calore e rinfrescano l’aria. Questi fantastici esseri viventi offrono ombra e refrigerio anche in casa e possono fare la differenza, soprattutto se si tratta di casa sprovviste di condizionatori.

Sono molte le piante che si possono tenere in casa per rinfrescare e purificare l’aria, ecco le migliori piante che combattono il caldo e rinfrescano la casa.

La felce

La felce è una bellissima pianta dal forte valore ornamentale. Una felce di grandi dimensioni può rappresentare il pezzo forte di un ambiente. Ma questa bellissima pianta ha anche il vantaggio di rinfrescare l’ambiente in cui si trova. Per farla vivere e crescere rigogliosa, è fondamentale che abbia le giuste cure. Quindi, l’acqua che le serve, senza ristagni e che non venga posizionata vicino a fonti di calore oppure raggi solari diretti. È perfetta per quell’angolino un po’ più buio della casa.

La sansevieria

La sansevieria è una pianta incredibile poiché oltre a proteggerci dal caldo, offrendo refrigerio, purifica l’ambiente in cui viene posizionata. Nello specifico, agisce sugli agenti inquinanti e aumenta il livello dell’ossigeno dell’ambiente in cui si trova. Inoltre, migliora l’umidità dell’aria e combatte l’aria secca. Che dire, è indispensabile in casa.

Per altre informazioni su questa incredibile pianta, cliccare qui.

L’edera

Come non menzionare anche l’edera fra le piante che combattono il calore. Questa pianta si vede spesso arrampicata sulle facciate delle case. In questo modo trattiene il calore, evitando che venga assorbito totalmente dalle abitazioni. Non può essere posizionata in un luogo costantemente esposto al sole, la mezza ombra è l’ideale perché cresca bene. Ma dipende anche da quale specie di edera si sceglie. In ogni caso, è un’alleata infallibile per combattere il caldo.

Ecco le migliori piante che combattono il caldo e rinfrescano la casa a costo zero. Con queste piante faremo un favore all’ambiente e anche a noi stessi, soffrendo meno il caldo e godendo di una casa più fresca! Circondarsi di piante e piantare alberi significa contribuire a combattere il surriscaldamento globale.