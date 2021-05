La tappa fondamentale della skincare routine è sicuramente l’idratazione con la crema viso. Esistono moltissimi tipi diversi di creme che si adattano alle esigenze delle varie tipologie di pelle. Inoltre, c’è un’altra differenza tra le creme viso: da giorno o da notte.

Continuando a leggere, capiremo come mai esista questa differenza e perché sia importante per il benessere della cute.

Ecco spiegato il motivo che in pochi conoscono per cui esistono delle creme per la pelle giorno e notte diverse tra loro

Le creme idratanti sono dei prodotti di bellezza che si applicano sul viso pulito e deterso, per fornire alla pelle l’idratazione necessaria. In questo modo garantiscono elasticità, bellezza e salute alla pelle andando a compensare per eventuali difetti della cute stessa.

Esiste comunque una notevole differenza tra le creme da applicare al mattino e quelle serali, perché le esigenze della pelle cambiano durante la giornata.

Con la crema da giorno si desidera proteggere ed idratare la pelle, oltre che proteggerla dai raggi solari, infatti, molte creme giorno contengono filtri solari. Inoltre, le creme giorno si assorbono facilmente, così da non lasciare il tanto odiato effetto lucido sul viso.

La crema da notte invece è più ricca, corposa e nutriente, e non contiene filtri solari. Infatti, è durante la notte che la pelle si rigenera, eliminando le cellule morte e rigenerando nuove cellule e quindi ha bisogno di maggior nutrimento.

E sono proprio questi i motivi che in pochi conoscono per cui esistono delle creme per la pelle giorno e notte diverse tra loro.

Perché non usare una sola crema?

Usando solamente la crema giorno, non si riuscirebbe a dare alla pelle il giusto grado di nutrimento, e non si favorirebbe il processo di riparazione.

Invece, usando solo la crema notte si avrebbe la pelle lucida a causa della corposità della crema, e mancherebbe la protezione contro i raggi solari.

Per cui, anche se usare una sola crema è meglio che non idratare affatto la pelle, per un risultato ottimale è fondamentale avere sia una crema giorno che una crema notte.