In molti articoli si è trattato dei problemi, anche gravi, che possono affliggere le orchidee. Molti di questi problemi sono collegati alla fioritura di queste bellissime piante tropicali.

Non è raro vedere la propria orchidea ricca di boccioli pronti a fiorire. Tuttavia, frequentemente, questi piccoli boccioli appena formatasi seccano e cadono prima di avere la possibilità di fiorire.

È un inconveniente veramente fastidioso che, però, può essere evitato adottando alcune precauzioni.

I motivi possono essere diversi ma, nella maggior parte dei casi sono collegati a fattori quali temperature, umidità, annaffiature.

Se le nostre orchidee non fioriscono è per colpa di questi incredibili errori.

Temperatura

Le orchidee, come ben si sa, sono piante che in natura vivono in zone tropicali con temperature molto alte.

Si tratta, quindi, di piante che necessitano di temperature mai al di sotto dei venti gradi. Nel caso in cui si dovesse rilevare un abbassamento della temperatura bisognerà tenere le piante asciutte. In questo modo sopporteranno meglio l’escursione termica tra giorno e notte.

Per sapere sempre quale temperatura si ha in casa sarà necessario acquistare un termometro per ambienti.

Dipenderà, comunque, dal tipo di orchidea. Infatti, le Phalaenopsis necessitano di caldo mentre le Cymbidium necessitano di temperature inferiori.

Ambiente

I motivi per cui i boccioli tendono ad ingiallire e a cadere possono anche essere collegati all’ambiente in cui sono posizionate le orchidee. Un ambiente eccessivamente buio e secco non sarà ottimale per le nostre piante.

Mantenere un buon grado di umidità, inoltre, sarà importante anche per la nostra salute. Un trucco che si può adottare per mantenere le piante a un buon grado di umidità è quello di raggrupparle tutte insieme. Questo specialmente durante l’inverno, creeranno un microclima che permetterà loro di crescere bene e superare l’umidità troppo bassa.

Spifferi

Tra i nemici delle orchidee non possiamo non nominare gli spifferi. Infatti, frequentemente queste piante vengono sistemate sui davanzali delle finestre. I vetri sono freddi e, per questo motivo, bisognerebbe evitare i davanzali.

Se non si hanno altri posti dove posizionarle sarà necessario accertarsi che l’aria fredda non investa le piante. Questo sia quando apriamo la finestra che attraverso spifferi.

Annaffiare

Le orchidee, specialmente in inverno, non vanno bagnate con acqua fredda. L’ideale sarà utilizzare dell’acqua calda a circa venti o venticinque gradi. Quindi, se le nostre orchidee non fioriscono è per colpa di questi incredibili errori.