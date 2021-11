Al fine di poter costruire un buon portafoglio d’investimenti è necessario senz’altro disporre di un’analisi strategica di lungo periodo che includa scenari macroeconomici, ma anche geostrategici. Questo consente di posizionarsi di più su alcune asset class che dovrebbero poi beneficiare di macro trend di lungo periodo.

In sintesi, bisogna leggere i segnali attualmente esistenti per cercare di prevedere come l’attuale modello economico dominante potrebbe evolversi da qui ai prossimi 5, 10 o addirittura 20 anni. Oggi andremo ad analizzare l’evoluzione del sistema economico mondiale e possibili scenari.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

In questo articolo

“Storicamente le Borse mondiali hanno sempre superato i propri record al rialzo. Sarà sempre così anche nel futuro?”,

ci chiedevamo se il modello economico dominante, ossia quello capitalista di stampo neoliberista, fosse ancora in buona salute e se le sue dinamiche fondamentali fossero ancora coerenti al suo dettato originario.

Per cercare di capire come il modello economico attuale possa evolversi, è indispensabile capire quali forze esogene o endogene potrebbero modificarlo o sovvertirlo.

Tra le forze esogene al sistema, rientrano sicuramente i possibili eventi geologici o climatici come ad esempio collisione della Terra con meteoriti, terremoti, tsunami, esplosioni vulcaniche particolarmente importanti, spostamento asse terrestre e così via. Riteniamo di non doverci soffermare su questi elementi in questa analisi, per almeno due motivi. Primo per la loro remota possibilità di concretizzarsi in un arco di tempo limitato come la vita di un essere umano.

In secondo luogo in quanto, se essi dovessero determinare la fine della vita sulla Terra, allora sarebbe inutile anche fare qualsiasi previsione e quindi anche di discutere di investimenti e di asset allocation strategica. Ci potrebbe essere un caso intermedio, in cui essi determinino uno stravolgimento della vita, anziché la sua fine. Oppure il caso in cui l’umanità riesca a sviluppare una tecnologia tale da consentire un agevole trasferimento su un altro pianeta.

Anche in questo caso, se la vita sopravvivesse nelle stesse forme odierne sarebbe plausibile pensare che anche il modello capitalista odierno continui, oppure possa anche modificarsi ed adeguarsi alle sopravvenute nuove esigenze dell’umanità. Siccome allo stato attuale non ci sono elementi per capire se un evento esogeno di tale portata possa verificarsi, né quando e con che intensità, riteniamo più utile continuare questa analisi trattando i possibili eventi endogeni ossia interni all’umanità ed al sistema economico dominante.

Evoluzione del sistema economico mondiale e possibili scenari

Tra i possibili eventi endogeni rientrano sicuramente le guerre, ma anche moti popolari o di nuove classi emergenti, o decisioni prese dalle classi dominanti, come anche innovazioni tecnologiche disruttive che vanno a cambiare le regole del gioco.

Nel prossimo articolo ci soffermeremo più in dettaglio su ognuno di questi eventi esogeni, analizzandoli e valutando quanto probabili essi siano.

In conclusione poi, non potendo prevedere con esattezza il futuro cercheremo di fornire al lettore alcune indicazioni utili su quali saranno i segnali ed i cambiamenti fondamentali da monitorare, per identificare possibili cambi di paradigma e capire se l’ordine economico attualmente dominante stia cambiano ed in quale direzione.