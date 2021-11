Molto probabilmente stiamo per assistere a un evento molto importante che potrebbe avere un forte impatto sul titolo. Infatti, se le azioni IREN chiudono la settimana su questi livelli allora potrebbero guadagnare oltre il 30%.

In questo caso il titolo potrebbe andare ad aggiornare i massimi storici attualmente fissati in area 3,126 euro e segnati nel febbraio 2020. Nonostante la sua forza, di cui abbiamo parlato spesso nei nostri report, infatti, il titolo IREN è uno dei pochi che non hanno ancora o hanno recuperato da poco i livelli pre-pandemia.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Dal punto di vista della valutazione IREN presenta molti aspetti di sottovalutazione. Il fair value, calcolato con in metodo del discounted cash flow, si colloca in area 3,5 euro per in potenziale rialzo di circa il 30%. Questo livello di sottovalutazione è confermato sia dal rapporto prezzo/utili (PE) che dal Price to Book ratio.

Anche la situazione finanziaria del titolo è buona con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, superiore a 1.

Inoltre il rendimento del dividendo di IREN si è sempre mantenuto negli anni tra il 3% e il 4%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Se le azioni IREN chiudono la settimana su questi livelli allora potrebbero guadagnare oltre il 30%: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 2 novembre a quota 2,728 euro in ribasso dello 1,45% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista. Una chiusura settimanale superiore a 2,742 euro spalancherebbe le porte verso il I obiettivo di prezzo in area 2,9 euro. Gli obiettivi a seguire si trovano in aera 3,3 euro (II obiettivo di prezzo) e 3,7 euro (III obiettivo di prezzo).

L’unica ombra sul futuro del titolo viene dai nostri indicatori BottomHunter e Swing Indicator. Entrambi, infatti, sono ancora in posizione neutrale. In particolare, lo Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto che, però, è stato annullato dal nostro filtro per rimuovere i falsi segnali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,646 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.