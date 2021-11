Anche in autunno vorremmo che il nostro giardino fosse bello e rigoglioso. Spesso nella rubrica Casa e Giardino, la Redazione di PdB ha parlato di piante meravigliose che fioriscono in questa stagione. Per esempio, ecco 5 piante stupende da coltivare a settembre per un giardino d’autunno fiorito bellissimo.

Abbiamo anche parlato di 5 piante aromatiche autunnali che aiuterebbero contro i malanni del freddo. In questo articolo proponiamo un’altra specie poco conosciuta che, oltre a essere una pianta decorativa, fa parte delle aromatiche. Si tratta di una varietà particolare di salvia, un’erba che troviamo spessissimo sulle nostre tavole. Il suo nome scientifico è Salvia elegans ed è conosciuta per il suo aroma molto particolare e per i suoi stupendi fiori rossi.

Giardino d’autunno rigoglioso e pieno di colore con quest’erba aromatica dalle proprietà benefiche eccezionali

Chiamata anche col nome di salvia ananas, è una pianta ornamentale enormemente apprezzata per la decorazione di siepi o aiuole. Le sue foglie sono più grandi della cugina che tutti conosciamo e apprezziamo. La loro forma è leggermente appuntita e sono ricoperte di una delicata peluria biancastra. Due sono le caratteristiche che rendono la salvia elegans straordinaria. La prima sono i fiori di colore rosso acceso a forma di trombetta allungata e che formano una sorta di spiga che può durare per intere settimane. Avremo così un giardino d’autunno rigoglioso e pieno di colore con quest’erba aromatica dalle proprietà benefiche eccezionali.

La seconda caratteristica è il profumo delle foglie. La ragione per cui viene chiamata salvia ananas è perché, sfregando una foglia, si sprigiona un incredibile profumo di ananas. Proprio le foglie sono apprezzate in cucina e usate fresche o essiccate.

Proprietà e usi in cucina

Come abbiamo accennato, le foglie della salvia elegans sono commestibili. Si usano spesso per aromatizzare tisane e pietanze proprio per il loro sapore delicato. Anche i fiori rossi sono commestibili e si utilizzano per insalate o la decorazioni di macedonie e risotti.

Come la cugina Salvia officinalis, anche l’elegans viene usata in medicina omeopatica per le proprietà astringenti, diuretiche e toniche. Pare possedere anche proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Per questo solitamente si consuma sotto forma di tisana o infuso in caso di raffreddore e influenza.

Come la salvia comune, poi, dà sollievo in caso di infezioni alla bocca o alla gola. La scienza non evidenzia effetti collaterali dati dal consumo normale di salvia. Tuttavia, è consigliato rivolgersi al proprio medico per usi al di fuori della cucina. In tal modo si può scongiurare la possibilità di qualsiasi effetto collaterale dato da consumo eccessivo.