L’arrivo della bella stagione porta grandi opportunità per chi cerca un lavoro o anche per chi vuole cambiare vita e iniziare una nuova attività. Dopo due anni di pandemia l’attività turistica sta per ripartire a pieno regime e con questa nuove opportunità di lavoro. Tra queste ne abbiamo selezionata una molto particolare.

Quanti di noi hanno anche solo per una volta immaginato di poter lavorare in un luogo di vacanza? Durante la pandemia con il diffondersi dell’home working molti hanno sfruttato questa possibilità lavorando per un certo periodo in una seconda casa. Oppure c’è chi ha approfittato dell’opportunità lavorando da una località di villeggiatura.

Qualcuno però potrebbe desiderare non solo di lavorare dal luogo di vacanza ma di lavorare in vacanza. Proprio in queste settimane stanno scattando i colloqui per reclutare personale per alberghi estivi, villaggi turistici e anche navi da crociera.

Questa società offre centinaia di contratti di lavoro a chi vuole girare il Mondo e basta solo il diploma

Da qualche giorno la MSC Crociere ha avviato una selezione per assumere molte figure a bordo delle proprie navi. La ricerca riguarda personale da inserire in molti settori al pubblico, come la ristorazione, il bar, i negozi, l’intrattenimento e servizi vari per gli ospiti. Il titolo di studio richiesto è un diploma di scuola media superiore ed un paio di anni di esperienza nel settore in cui ci si propone. Ovviamente anche la conoscenza almeno dell’inglese è una caratteristica importante.

La Mediterranea Ship Cruise ovvero MSC, è una notissima compagnia di navigazione con sede in Svizzera. Le sue navi effettuano crociere dai Caraibi alle Antille, nell’America settentrionale, centrale e meridionale ma anche nel Mar Rosso e nell’Oceano Indiano. Insomma, la sua flotta, composta da 18 navi, porta i turisti in crociera ovunque. Quindi chi lavora su una delle navi da crociera MSC potrebbe avere l’opportunità di girare tutto il Mondo.

Questa società offre centinaia di contratti di lavoro. Il personale di bordo ha diritto all’alloggio in cabina individuale o condivisa, ed ovviamente al vitto. Inoltre il personale può beneficiare di tutti i servizi della nave, come di palestra, bar, piscina, ecc. che si trovano a bordo. Il lavoratore può partecipare anche a una serie di eventi dedicati ai clienti, naturalmente sempre fuori dell’orario di lavoro.

Per conoscere tutte le posizioni aperte e le figure ricercate basta andare sul sito della MSC crociere. Su internet la compagnia ha predisposto un portale riservato esclusivamente al reclutamento di nuove figure. Basta accedere sul portale della compagnia, previa registrazione, individuare la posizione lavorativa ed inserire il proprio curriculum.

