Il forte rialzo del 2023 e prima il ribasso fra il 2021 e il 2022 erano attesi dalle serie storiche. Infatti, nei primi 27 mesi del decennio, solitamente i mercati scendono e dal 1898 ad oggi con probabilità superiori al 90%, in questo lasso temporale hanno fomato il minimo decennale. Quali sono altre indicazioni che possiamo trarre dalle serie storiche e dai calcoli statistici come da copyright di Proiezionidiborsa srl? Se la storia si ripeterà Wall Street potrebbe anche salire fino al 2027. Andiamo a capire il perchè.

Vico e i suoi studi

Il filosofo attraverso un analitico studio storico aveva ravvosato una certa cilciità degli eventi, tanto da affermare che la storia tende a ripetersi anche se ci sono delle varianti che di tanto in tanto si evidenziano. Noi abbiamo riportato le conclusioni di questi studi nell’analisi dei mercati finanziari e ci siamo resi conto che anche in questo settore gliu eventi tendono a ripetersi. come nel pattern/percorso campione che dal 1898 ad oggi si è formato di decennio in decennio.

Poi abbiamo armonizzato questo pattern con il ciclo presidenziale americano e questo ci ha permesso di fare delle previsioni che nell’ultimo ventennio si sono rivelate calzanti con probabilità superiore all’8%%.

Ecco le prevsioni per il 2021/2030

Quindi, se non cambierà qualcosa da ora in poi, tranne fisiologici aggiustamenti, ci dovrebbe essere una salita importante fino al 2027.

Se la storia si ripeterà Wall Street potrebbe anche salire fino al 2027

La chiusura della seduta borsistica del giorno 12 gennaio è avvenuta ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.592,98

Nasdaq C.

14.972,76

S&P500

4.783,83.

Per quanto riguarda il breve termine, ci sarà continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questa settimana sarà superiore a

Dow Jones

37.248

Nasdaq C.

14.560

S&P500

4.699.

Nulla da aggiungere, la parola passa agli eventi.

