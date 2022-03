Con l’arrivo della bella stagione probabilmente ci sentiremo stanchi e fiacchi. Anche se il tempo non sarà ancora stabile e oscillerà tra piogge, freddo e giornate assolate, il nostro corpo comincerà a subire un piccolo cambiamento. Per alcuni di noi questo passaggio è piacevole e non rappresenta alcuna fonte di stress. Per altri invece il passaggio richiederà più energie del dovuto e ci si potrebbe sentire stanchi e di malumore.

Quali esami fare in questo periodo

Dovremmo dunque preoccuparci di fare degli accertamenti se ci accorgiamo che non siamo in gran forma. In alcuni casi, potrebbe essere necessario iniziare ad esplorare i motivi della stanchezza eccessiva o dei malesseri che si presentano attraverso delle semplici analisi.

O potremmo andare dal nostro medico e chiedere di eseguire un check up completo in vista della nuova stagione.

Sappiamo che è buona norma tenersi in forma con un regime alimentare adeguato ed eseguire attività fisica dopo un inverno di chiusure e privazioni. Ma anche eseguire delle analisi del sangue o qualche visita specialistica potrebbe essere un buon rimedio per capire se stiamo veramente bene. Se ci sentiamo stanchi e affaticati sarebbe il caso di approfondire.

Sarà però il nostro dottore a scegliere quali esami saranno più adatti per noi. Essi probabilmente includeranno l’esame completo delle urine e dell’emocromo. Questi ci permetteranno di verificare se i valori dei principali componenti ematici sono a posto e rientrano nei parametri giusti. Attraverso un semplice prelievo venoso riusciremo a capire se va bene il funzionamento del nostro organismo.

Se la stanchezza del cambio stagione è troppa, ecco quali valori degli esami del sangue sarebbero da tenere sotto controllo

Una volta ottenuto il risultato potremo portarlo dal nostro medico e discuterne insieme. In particolare, dovremmo prestare attenzione a qualche valore.

Ad esempio la glicemia, che calcola il livello di zuccheri nel sangue. Dunque, se abbiamo abbondato con farinacei e zuccheri raffinati è arrivato il momento di ridurne il consumo.

Anche i trigliceridi sono importanti. Ci diranno i valori di grasso presenti nel sangue, che potrebbero causare problematiche in ambito cardiovascolare se fossero molto alti.

Attraverso l’esame delle urine vedremo, infine, se i nostri reni funzionano bene e se non abbiamo infezioni in corso.

Dunque, se la stanchezza del cambio stagione è troppa, dovremmo agire di conseguenza e accertarci di essere in forma. Solo esami clinici approfonditi ci metteranno in sicurezza e potranno rasserenarci sul fatto che la nostra stanchezza è solo passeggera e non nasconde nulla di più preoccupante.