A volte vorremmo ammirare di nuovo la bellezza dello smartphone, oramai coperta dall’ingiallimento della sua protezione. Ebbene, se la protezione del nostro smartphone si è ingiallita ecco il modo facile per igienizzarla e farla ritornare trasparente.

Perché la protezione s’ingiallisce

La protezione dello smartphone è utile contro gli urti, i graffi e le cadute accidentali che potrebbero danneggiarlo. Lavora molto bene e impedisce che uno shock accidentale possa rompere il vetro o creare danni seri al telefono.

Il motivo per cui s’ingiallisce dipende soprattutto dalla nostra mano che rilascia varie sostanze su di essa. Queste sono di diversa natura, grasse e acide che si depositano sulla protezione. A questo strato di sporco si aggiunge anche l’azione del sole, creando così una patina gialla. Vediamo come pulire con un semplice sistema la protezione dello smartphone.

Se la protezione dello smartphone s’ingiallisce ecco il modo facile per igienizzarla e farla ritornare trasparente

Stacchiamo la cover dal telefono e immergiamola in una vaschetta che possa contenerla senza eccedere troppo. Indossiamo dapprima un paio di guanti da cucina. Prima, però, aggiungiamo due cucchiaini di bicarbonato di sodio al fondo della vaschetta, e due spargendoli all’interno della cover così che possa distribuirsi bene su tutta la sua superficie.

Riempiamo una tazza con dell’aceto bianco, meglio di origine chimica, e versiamolo sul bicarbonato. Potremo vedere immediatamente la formazione di una schiuma. Anche se cresce in fretta non è pericolosa, perché si crea un’emissione di anidride carbonica un gas che non è affatto dannoso alla salute. Lo scopo di questa schiuma è di aiutare a staccare la sporcizia che si è incollata alla protezione.

La protezione in immersione

La schiuma scomparirà presto e la protezione tenderà a galleggiare. Allora mettiamo su di essa un piccolo oggetto che la tenga ben immersa nell’aceto restante, come ad esempio un bicchierino da liquore o una tazzina da caffè.

Lasciamo immersa la cover per due ore e la prenderemo per sciacquarla e ammirare la sua trasparenza. Inoltre in questo modo sarà anche perfettamente igienizzata, grazie all’azione combinata del bicarbonato e dell’aceto. È difficile trovare un processo che ridoni completa trasparenza alla protezione dello smartphone, ma questo procedimento sarà di aiuto. Dunque, se la protezione dello smartphone s’ingiallisce ecco il modo facile per igienizzarla e farla ritornare trasparente.

