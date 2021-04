In qualsiasi occasione, sia la domenica che per un compleanno o per festeggiare una ricorrenza, siamo sempre contenti di invitare amici e parenti a casa, per pranzo o per cena.

Quando apparecchiamo la tavola, l’oggetto che non può mai mancare, è il cestino del pane.

In genere, ne scegliamo sempre uno carino, che possa abbellire la nostra tavola.

Probabilmente, pochi sanno che è possibile creare in casa un cestino del pane.

In questo articolo spieghiamo, la ricetta semplicissima per creare e conservare un grazioso cestino di pane e godere del bellissimo effetto scenico mettendolo a tavola.

I nostri ospiti resteranno a bocca aperta e la bella figura è assicurata.

Ecco la ricetta semplicissima per creare e conservare un grazioso cestino di pane e godere del bellissimo effetto scenico mettendolo a tavola

Il cestino che andremo a preparare ha bisogno dei seguenti ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 150 grammi di farina Manitoba;

b) 350 grammi di farina 00;

c) 250 ml di acqua;

d) 1 tuorlo d’uovo;

e) 4 grammi di lievito di birra fresco;

f) 12 grammi di sale;

g) 15 ml di olio extra vergine di oliva.

Preparazione

Sciogliere il lievito di birra fresco nell’acqua tiepida.

Unire le due farine, metterle in un recipiente e fare un buco al centro.

Mettere il lievito sciolto nell’acqua, il sale e l’olio e impastare per una decina di minuti fino ad ottenere un panetto leggero e compatto.

Coprire con un panno e farlo lievitare per un paio di ore.

Prendere una ciotola in ceramica, foderarla esternamente con della carta argentata, e spennellare con l’olio extra vergine di oliva.

Prendere l’impasto, sgonfiarlo un po’ con le mani, e con l’aiuto del matterello stenderlo fino a raggiungere lo spessore di circa mezzo centimetro.

Con un coltello tagliare molte strisce, larghe un dito.

Procedimento

Sistemare le strisce sulla base della ciotola, formando prima una croce e poi una x, facendole passare dallo stesso centro.

Successivamente, appiattire la base creata altrimenti il cestino, una volta cotto, non resterà in piedi.

Procedere mettendo altre strisce in orizzontale, facendo in modo di intrecciarle con quelle verticali, formando alcune righe.

Con l’impasto rimasto formare due salsicciotti, intrecciarli tra loro e sistemarli lungo il bordo in alto della ciotola, attaccati alle strisce, e chiudendo le estremità.

Procedere spennellando l’intero cestino di pane con dell’uovo sbattuto, e lasciare riposare per trenta minuti.

Inserire il cestino di pane per trenta minuti in forno statico preriscaldato a 130 gradi.

Una volta cotto, fare raffreddare il cestino, toglierlo delicatamente dalla ciotola di ceramica e metterlo a tavola dopo averlo riempito con del pane.

Oppure, lo si può far seccare in un luogo asciutto, e conservarlo per molte settimane.