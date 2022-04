Se la pianta di limone non fa frutti e non fiorisce proviamo questo rimedio naturale e diverso dal solito concime

Per abbellire balconi e giardini potremmo andare sul sicuro acquistando una pianta di limone. Questo albero, che solitamente immaginiamo crescere in variopinti orti, in realtà è anche una meravigliosa pianta ornamentale. La sua bellezza è data dalla chioma, sempre piena di foglie che rimangono verdi tutto l’anno. In più, per tanti mesi, questa si arricchisce di fiori profumatissimi e di frutti gialli, che penzolano come palline di un albero di Natale. Inoltre, la pianta di limone crescerebbe felicemente anche in vaso e per dare grandi soddisfazioni non richiederebbe l’obbligo del pollice verde. In particolare, raggiungerebbe l’apice della sua bellezza proprio in primavera, quando inizia a sbocciare la zagara e nascono i primi frutti, mantenendosi così fino all’autunno. Quindi, se in questo particolare momento la nostra pianta di limone fosse spoglia di fiori e frutti, potrebbe esserci qualcosa che non va.

In questo articolo scopriremo non solo quale potrebbe essere una possibile causa ma anche come intervenire per un’immediata ripresa.

Se la pianta di limone non fa frutti e non fiorisce proviamo questo rimedio naturale diverso dal solito concime

Nel mezzo della primavera il nostro alberello di limoni dovrebbe essere l’invidia di tutto il vicinato, stracolmo della profumatissima zagara e dei suoi caratteristici frutti. Se così non fosse dovremmo drizzare le orecchie perché questi potrebbero essere i sintomi di una qualche sofferenza. In questi casi generalmente attribuiamo la colpa a noi stessi e ad un pollice che non ne vuole sapere di essere verde. Probabilmente penseremmo di aver sbagliato qualcosa nell’innaffiatura o che la pianta abbia bisogno di più nutrimento, versando palate di concime.

In realtà, non è detto che i cattivi della storia siamo noi perché questo ruolo potrebbe essere interpretato da un fungo infestante che adora particolarmente il limone. Per scoprire se questa fosse la verità e far cadere ogni accusa nei nostri confronti non dovremmo far altro che controllare le foglie. Infatti, questo fungo, tecnicamente chiamato fumaggine, le colora di grigio e nero, spargendosi come se fosse cenere. In questo modo andrebbe a creare un sottile rivestimento che impedirebbe alle foglie di nutrirsi di luce ed aria, azzerando fioriture e fruttificazioni. La sua presenza, poi, sarebbe concomitante a quella di altri afidi, che potrebbero creare danni maggiori. Per questo, allora, sarebbe meglio intervenire tempestivamente una volta notato il problema.

Un rimedio naturale

Per eliminare ogni traccia di fumaggine dalle foglie, che dopo la sua scomparsa ritornerebbero ad essere perfettamente in salute, potremmo preparare una semplice miscela. Questa andrà a “sciogliere” il fungo, pulendo le fronde, e contemporaneamente scaccerà gli altri afidi insidiosi, stimolando una naturale ripartenza.

Per prepararla abbiamo bisogno di:

2 litri d’acqua demineralizzata, per non lasciare tracce di calcare;

2 cucchiai di sapone giallo molle;

4 cucchiai di bicarbonato.

Mescoliamo questi ingredienti all’interno di uno spruzzino e infine irroriamo ciascuna foglia e ciascun ramo. Quindi, se la pianta di limone non fa frutti e non produce fiorellini, controlliamo le foglie e nel caso di fumaggine proviamo questa soluzione fai da te.

