La Monstera Deliciosa è una pianta molto amata e molto diffusa. Presenta enormi foglie di un bel verde scuro lucido. Inoltre, queste foglie presentano tagli e spaccature, buchi e fori irregolari che ne fanno la sua caratteristica peculiare. È una pianta originaria dell’America centrale. In particolare, il suo habitat è quello della foresta tropicale. Qui, le sue particolari foglie possono addirittura raggiungere le dimensioni di un metro! Il nome Monstera fa proprio riferimento a questa caratteristica molto evidente: le foglie così grandi e particolari da sembrare, appunto, mostruose.

Sappiamo bene che piante e fiori comunicano il loro stato di benessere e salute attraverso il loro aspetto e le condizioni esteriori. Ecco, ad esempio, cosa sta succedendo al pothos se iniziano a comparire macchie marroni. Nel caso della Monstera, può capitare che le sue meravigliose foglie comincino ad ingiallire. È chiaro segno che la pianta sta soffrendo. Ce lo comunica proprio in questa maniera.

Se la nostra Monstera deliciosa ha foglie gialle e marroni ecco la semplice mossa da fare per evitare di tagliarle

Se cominciamo a notare che le foglie della Monstera ingialliscono fino a diventare marroni, è segno che stiamo sbagliando qualcosa nella cura della nostra pianta. Nella maggior parte dei casi, quando le foglie diventano gialle, è perché stiamo annaffiando troppo la pianta. Eccessiva acqua porta infatti al marciume radicale. Proviamo quindi a diminuire le irrigazioni. Ricordiamo che, prima di procedere con una nuova annaffiatura, il terreno deve essere bello asciutto. Non solo in superficie, ma per almeno 2 o 3 cm di profondità. Inoltre, quando si bagna la pianta, fare attenzione all’eventuale acqua di scolo. Se questa fuoriesce dai fori di drenaggio del vaso e ristagna nel sottovaso, provvedere immediatamente a rimuoverla.

Monstera: la funzione delle sue splendide foglie

In natura, i buchi presenti sulle foglie della Monstera hanno uno scopo ben preciso. Servono infatti per favorire il passaggio dell’aria, senza che il vento pieghi il fusto e spezzi i rami. Dal nostro punto di vista, invece, l’aspetto delle foglie della Monstera costituisce puramente un elemento decorativo. Non è infatti un caso che la Monstera venga utilizzata prevalentemente a scopo ornamentale. Si tratta di una pianta considerata un vero e proprio elemento di arredo. La troviamo in molte case, specie nella zona living. È spesso presente anche in uffici e negozi. Oltre all’indiscutibile bellezza, la Monstera ha poi un altro punto a suo favore: è una pianta facile da gestire e curare. Tuttavia, come abbiamo spiegato, talvolta può non essere al top della forma e ce lo dice tramite l’aspetto delle sue foglie. In tal caso, ora sappiamo cosa fare se la nostra Monstera deliciosa ha foglie gialle.

