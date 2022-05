Se la nostra anima gemella è di questi 3 segni zodiacali e vogliamo stupirla dobbiamo assolutamente sapere questi dettagli

L’astrologia non ci dice solamente cosa accadrà tra i segni zodiacali, grazie a Giove e altri pianeti, ma suggerisce anche dei dettagli importanti da conoscere. Come sappiamo, i segni zodiacali hanno delle caratteristiche innate e diverse tra loro, influenzati anche dalla divisione tra gli elementi.

I segni appartengono agli elementi di Terra, Fuoco, Acqua e Aria e ogni triade corrispondente ad ognuno degli elementi ha delle peculiarità spiccate. Ogni segno ha dei pregi e dei difetti. A volte, un pregio potrebbe trasformarsi in difetto, in relazione all’affinità di coppia tra segni.

Per esempio, i segni di Fuoco sono famosi per la loro testardaggine, per la tendenza a primeggiare e per la determinazione. Un segno appartenente a questo elemento non andrebbe d’accordo con uno dell’elemento d’Aria, per esempio, perché le caratteristiche dell’uno e dell’altro potrebbero scontrarsi.

Sembra banale, ma l’affinità di coppia, nell’astrologia, è molto importante. I segni d’Aria sono molto particolari e, se la nostra anima gemella è tra questi, vi sarebbero delle cose importanti da conoscere. Per esempio, le cose da non dire o da non fare, sia per stupirla sia per evitare di terminare precocemente la relazione.

Bilancia, Gemelli e Acquario

Sono questi 3 i segni appartenenti all’elemento d’Aria. Razionali, intelligenti e creativi, questi segni zodiacali sono tra i più affascinanti dello zodiaco.

La Bilancia è innamorata dell’amore e di tutto ciò che rientrerebbe nella concezione del “bello”. Empatica e con stile, la Bilancia, proprio come l’oggetto in sé, ricerca l’equilibrio in tutte le cose, soprattutto tra cuore e mente.

Il Gemelli è un leader nato. Carisma e spiccata comunicazione lo rendono il segno più manipolatore di tutto lo zodiaco. Meglio non discutere con un Gemelli, perché diventa stancante. Tuttavia, ama far divertire ed è molto leale, sia in amore che in amicizia.

L’Acquario è creativo e libertino. Non ama sottostare a vincoli che lo renderebbero prigioniero. Ha continui bisogni di stimoli, altrimenti rischiamo di annoiarlo facilmente. La vita con un Acquario è imprevedibile, però, almeno, è goduta all’ennesima potenza.

Se la nostra anima gemella è di questi 3 segni zodiacali e vogliamo stupirla dobbiamo assolutamente sapere questi dettagli

Alla luce di ciò sin ora detto, possiamo dire che trascorrere del tempo con i segni d’Aria è proprio stimolante. Con loro non ci si annoia mai. Si potrebbe parlare di tutto, dai discorsi filosofici e intellettuali ai discorsi più semplici.

Tuttavia, se dovessimo interferire con le loro scelte o se dovessimo “attaccare” un valore in cui credono fermamente, potrebbero essere guai. Detestano la monotonia e la negligenza. Infatti, sono molto precisi, organizzati e puntuali.

Detestano anche la falsità e sono molto abili nell’inquadrare una persona. L’analisi è il loro punto forte. Attraverso l’osservazione, anche delle piccole cose, sono capaci di trarne un quadro completo. Queste informazioni sono importanti se vogliamo fare colpo su questi segni zodiacali, sempre che sia davvero l’anima gemella.

