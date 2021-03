La magnolia è una pianta sempreverde che regala magnifici fiori bianchi o rosa. Come la Redazione di ProiezionidiBorsa ha spiegato in questo precedente articolo, la magnolia è una pianta perfetta per un giardino lussuoso. Ma, se la magnolia è senza fiori la causa potrebbe essere questo errore comune di chi la coltiva. Ecco le cause più frequenti del perché questa pianta non fiorisce e come evitarlo.

Qualche precisazione

È possibile che la magnolia non fiorisca neanche da adulta, sia chiaro. Una magnolia adulta e fiorita per anche 20 anni di seguito potrebbe di getto non produrre alcun fiore, con la nuova stagione. Questo perché, pur non essendo una pianta troppo delicata, è per così dire “suscettibile” ai comportamenti di chi la coltiva.

La potatura

La potatura: se la magnolia è senza fiori la causa potrebbe essere questo errore comune. Una delle motivazioni più frequenti della mancata fioritura è un’errata potatura dei rami. La magnolia è un fiore sempreverde che non necessita di invasive potature di chi la coltiva, se non per frenarne la crescita.

La sua altezza massima è di circa 25 metri. Inoltre, secondo alcuni, la potatura sarebbe indicata solo sulle piante di tenera età e molto meno su quelle più adulte.

Ma l’errore indubbiamente più frequente è quello d’iniziare a potare la magnolia di punto in bianco, senza mai averlo fatto prima. Una potatura sporadica è spesso la causa della mancata produzione di fiori, anche dopo una fioritura che dura da anni.

Altre cause frequenti

Se un errore di potatura è determinante per la mancata produzione di fiori, esistono tante altre cause che hanno lo stesso effetto. Per esempio, la mancanza nel terreno di sali minerali e altre sostanze fondamentali per la stimolazione nella produzione dei fiori.

Oppure è possibile che la pianta abbia subito uno stress nella stagione precedente. La magnolia è un fiore “suscettibile” perché gli basta aver subito uno shock durante l’inverno, per non fiorire proprio nella stagione calda.

Temperature troppo fredde, una pulizia eccessiva e sbagliata del giardino o concimi inappropriati sono tutti fattori determinanti. In quest’ultimo caso consigliamo di concimare la pianta con un apposito concime in grani a rilascio lento e non troppo invasivo.