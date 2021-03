Alcune mattine può capitare di svegliarsi con un aspetto stanco e affaticato. Come se il sonno non fosse stato sufficiente, oppure come se fosse stato disturbato. Parliamo di occhiaie particolarmente scavate, scure. Occhi rimpiccioliti, un colorito ingrigito e spento. Questo aspetto sicuramente non ci fa sentire al massimo delle nostre possibilità.

Come mostrare un aspetto sano e riposato con pochi e semplici accorgimenti

Ma non bisogna abbattersi, perché è possibile fare qualcosa per migliorare nell’immediato il proprio aspetto. Con questo articolo, cercheremo di dare qualche valido consiglio per mostrare un aspetto sano e riposato, anche quando non ci sentiamo al massimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Lavare il viso con acqua fredda

Al mattino, lavare il viso con l’acqua fredda è un valido aiuto sia contro il gonfiore, che contro il colorito spento. L’acqua fredda, infatti, riattiverà la circolazione del sangue per sgonfiare e decongestionare il volto. Anche il colorito ne gioverà.

Fare uno scrub leggero

Chiunque poi abbia fatto almeno uno scrub nella vita, saprà esattamente quanto ne possa giovare la pelle. Dopo lo scrub la pelle trova nuova vita, le cellule morte vengono rimosse e l’ossigenazione migliora immediatamente.

Il volto acquisisce un aspetto subito più levigato come rivitalizzato, dopo una brevissima fase di arrossamento. Naturalmente lo scopo è quello di dare un aspetto più sveglio e raggiante al nostro volto, quindi sarà sufficiente uno scrub dalla grana delicato e poco aggressivo.

Massaggiare il viso con una crema che contenga vitamina C

Una crema che ravviva il colorito, è la scelta ideale quando ci sentiamo spente e stanche. Per idratare la pelle dopo lo scrub, sarà ideale massaggiare la pelle della nostra faccia con una crema che contenga vitamina C. La vitamina C ravviverà il colorito, per farci sembrare subito più fresche.

Usare una crema specifica per il contorno occhi

Anche il contorno occhi necessita della giusta idratazione e di un prodotto specifico che possa avere un effetto sgonfiante su eventuali borse sotto gli occhi. In questo caso la soluzione migliore sarà una crema specifica per il contorno occhi, possibilmente a base di caffeina. Aiuterà nell’effetto sgonfiante.

Ecco, dunque, come mostrare un aspetto sano e riposato con pochi e semplici accorgimenti: anche le giornate in cui il nostro volto non è al massimo, potranno essere salvate.