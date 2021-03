Chi non ha la fortuna di avere delle belle finestre grandi rivolte a est, che illuminino gli ambienti e facciano risplendere quadri e soprammobili, deve pensare ad una soluzione per ingrandire il salotto, la camera o la cucina. La prospettiva della stanza e i colori delle pareti sono ciò che più contribuisce all’illusione ottica di un ambiente più grande. Durante la quarantena, magari si è deciso di coltivare hobby più artistici rispetto al noioso chattare o consultare i social, la guida per dipingere la propria casa e farla sembrare più grande e luminosa può essere un ottimo spunto.

Per il giorno

Negli ambienti da vivere durante le ore diurne, le più soleggiate, sarebbe preferibile optare per colori caldi. Tendono subito a donare alla stanza un aspetto più allegro, gioioso, adatto per chiacchierate sul divano e banchetti conviviali con tavole imbandite. Un colore particolare che non passa mai di moda evolvendosi durante correnti e stili è il giallo. Anche l’arancio, il color pesca e il rosa pallido. Il rosso è un colore molte forte, che sarebbe opportuno dosare con parsimonia perché potrebbe venire a noia.

Per la notte

Per le stanza in cui si studia, si dorme o si riposa è consigliabile optare per colori più freddi. L’azzurro cielo, il bianco sporco, l’acqua marina, il celeste pastello, o il blu, quello della notte che sta per inghiottire il tramonto. Sono queste le giuste suggestioni per attività più intime, individuali e rilassanti.

Questione di dimensioni

Ovviamente la dimensione della stanza influisce sulla resa di un colore rispetto ad un altro. In stanze più piccole sarà necessario scegliere colori più chiari, così da creare un’illusione ottica di espansione e ingrandimento. In stanze più grandi si può giocare con le dimensioni e prevedere per un unico grande spazio giochi di colori con sfumature diverse per dare carattere e dinamicità ad un ambiente. Una palette di colori simili potrebbe essere: verde salvia, verde oliva, verde turchese e verde celadon.

La guida per dipingere la propria casa e farla sembrare più grande e luminosa, per piccoli grandi cambiamenti nelle proprie case e vite di ogni giorno.