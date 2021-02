Soprattutto quando la lavatrice è un po’ datata, può capitare che non prenda l’ammorbidente al momento giusto. Si avvia il programma e si nota che al primo carico di acqua scende anche l’ammorbidente. Purtroppo questo errore può far sì che l’azione del prodotto non sia efficace. Visto che mischiandosi al detersivo perde la sua funzione. Ma da cosa può dipendere?

Se la lavatrice prende subito l’ammorbidente potrebbe essere per uno di questi motivi

In realtà, in qualsiasi lavatrice l’ammorbidente deve essere usato nella fase finale del lavaggio. Solo dopo che i capi sono stati lavati a fondo con il detersivo. Ma può capitare che la lavatrice vada in tilt e decida di caricare l’ammorbidente ad inizio lavaggio. Se la lavatrice fa spesso questo passaggio sbagliato, a prescindere dal programma potrebbe avere un malfunzionamento.

Uno dei motivi più comuni è sicuramente l’otturazione degli ugelli. La vaschetta in cui vanno inseriti detersivo e ammorbidente può contenere residui. Che accumulandosi con il tempo vanno a otturare gli ugelli che spruzzano l’acqua. Per questo motivo può succedere che l’acqua finisca anche nella sezione dell’ammorbidente. E che erroneamente finisca subito nel cestello. Ma rimediare è semplicissimo. Basterà estrarre la vaschetta e pulirla bene dai grumi di detersivo. Poi passare allo scompartimento e pulire bene gli ugelli. Questi si trovano nella parte superiore. Se non dovesse bastare, si può usare un prodotto cura lavatrice. Così si eliminerà il calcare che si può formare nei condotti dell’elettrodomestico.

Forse si usa troppo prodotto

Anche questa è una possibile causa. Non andrebbe mai superata la linea nella vaschetta con scritto MAX. Questo perché la lavatrice potrebbe leggere male il livello, e scaricare subito l’ammorbidente. Quindi meglio stare sempre al di sotto. Se si pensa che sia troppo poco, si può usare un prodotto concentrato.

Oppure il problema è della lavatrice. Potrebbe dipendere dalla scheda o dall’elettrovalvola. Quindi in questi casi bisogna rivolgersi ad un tecnico specializzato. Che potrà intervenire e nel caso sostituire il pezzo difettoso.

Quindi, se la lavatrice prende subito l’ammorbidente potrebbe essere per uno di questi motivi. Prima di chiamare uno specialista si può provare con una pulizia approfondita. Sia degli ugelli che della lavatrice stessa. Un procedimento che comunque bisognerebbe eseguire ogni tanto. Così da prolungare la vita del nostro elettrodomestico. Ma se non si riesce a risolvere, l’unica soluzione è il tecnico.

