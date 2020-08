Ammorbidenti sì o ammorbidenti no. Un dilemma degli ultimi anni. Da un lato il miglioramento deciso della qualità dei capi di vestiario, dall’altra la polemica sulla tossicità di alcuni di questi prodotti che occupano interi scaffali dei supermercati. Sicuramente tra i meriti degli ammorbidenti quelli di rendere i vestiti più profumati, più elastici, ravvivandone i colori ed eliminando quell’elettricità statica che li renderebbe altrimenti rigidi. Purtroppo, però la maggior parte degli ammorbidenti industriali contengono sostanze non biodegradabili e inquinanti. Ecco allora che la nostra squadra redazionale vi suggerisce come preparare in casa l’ammorbidente ecologico ed economico.

Prima di tutto, il classico esperimento

Il nostro “team” di esperti consiglia prima di tutto di sperimentare il nostro nuovo ammorbidente fatto in casa con un capo vecchio in disuso, magari la classica vecchia maglietta da calcio scolorita. Può infatti accadere, soprattutto all’inizio, che il dosaggio dei componenti non risulti perfettamente equilibrato e quindi il capo sia da buttare. Ma non scoraggiatevi, perché dalle sconfitte nascono sempre le basi per le grandi vittorie!

Bicarbonato e aceto bianco

Ancora una volta ci vengono incontro loro: bicarbonato e aceto bianco. Protagonisti incontrastati delle nostre pagine, per la loro versatilità e per l’aspetto salutare. Ecco la “ricetta” per preparare in casa l’ammorbidente ecologico ed economico. Ci serviranno:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

A) 1 litro di aceto bianco;

B) Poche gocce di olio essenziale alla lavanda.

Prendiamo una bottiglia di plastica, anche un ammorbidente classico usato in precedenza. Mescolarli e agitarli. Semplicemente mettiamoli come un ammorbidente normale nella lavatrice all’inizio del suo ciclo.

Una valida alternativa: l’acido citrico

Una seconda valida alternativa è rappresentata dall’utilizzo dell’acido citrico, altro elemento dai mille usi quotidiani. Prendiamo sempre il nostro contenitore, versiamoci acqua del rubinetto, l’acido citrico e mescoliamo con vigore per un minuto. A questo punto, inseriamo qualche goccia del medesimo olio alla lavanda utilizzato nella precedente versione. Otterremo un altro ammorbidente casalingo veramente efficace, economico ed ecologico!

Approfondimento

Come rilassare i piedi