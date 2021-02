Una parete arredata con dei quadri dà tutto un altro aspetto alla casa. Completa l’arredamento e lo stile di salotti e sale da pranzo. Ma dei quadri possono arricchire anche un corridoio spoglio, donandoli vita. Posizionati nel modo giusto, creano l’atmosfera ideale. Scegliere quali sono i più adatti è sempre un po’ complicato. Con questa idea originale si può portare un po’ di vita e un tocco personale.

Rendiamo accogliente e originale la casa arredandola con queste foto su legno

Invece di appendere quadri con immagini di altri. O semplici fotografie incorniciate, si può optare per delle foto su legno. In questo modo si può rendere più accogliente una parete spoglia, appendendo foto ricordo. Ma anche immagini che ci piacciono di paesaggi o oggetti vari. Il tutto con un tocco personale, perché sono state fatte da noi. Il procedimento è semplice e il risultato sbalorditivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Per realizzare delle foto su legno servirà prima di tutto una tavoletta di legno. Si possono scegliere di varie dimensioni per creare un bellissimo gallery wall. Si possono anche alternare foto su legno e foto incorniciate, ad esempio. Oltre alla tavoletta, serviranno anche della carta abrasiva, una fotocopia dell’immagine e un prodotto specifico. Questo si può trovare tranquillamente online o nei negozi di belle arti. Per finire una spugna e un pennello.

Prima di tutto si procede facendo una fotocopia della foto scelta. Si può fare sia a colori che in bianco e nero. Dipende dallo stile che si vuole adottare. Meglio se speculare, perché quando verrà applicata sul legno risulterà inversa. Dopodiché andrà ritagliata e adattata alla dimensione della tavoletta di legno.

Ora si deve stendere il prodotto per trasferire l’immagine

Questi prodotti si chiamano Transfer Gel, e si usano spesso anche nel decoupage. Si applica abbondante prodotto sia sulla tavoletta che sulla fotocopia dal lato della foto. Ora il passaggio un po’ più delicato. Va applicata la foto sulla tavoletta, evitando bolle d’aria. Se dovesse uscirne qualcuna, basterà aiutarsi con una spatolina. Una volta fatto bisogna attendere 24 ore.

Dopo il tempo di posa, si prende la spugnetta umida e lentamente si elimina la carta. Lo strato di carta andrà via piano piano, lasciando impressa l’immagine sul legno. Una volta eliminati tutti i residui, si attende un altro po’ l’asciugatura. I tempi variano in base al prodotto usato. Ma in genere meglio aspettare altre 24 ore. Finiamo il tutto con una mano di gel che abbiamo già usato. Per proteggere la nostra foto e renderla lucida.

Ed ecco qui, come rendiamo accogliente e originale la casa arredandola con queste foto su legno. Un idea diversa per personalizzare la nostra casa con il fai da te.

Approfondimento

Come fare sembrare la nostra casa uscita da un catalogo grazie alle piante