La guarnizione della lavatrice deve essere lavata, sennò è ovvio che i panni escono sporchi e puzzolenti. E se la guarnizione della lavatrice è nera e puzzolente basta fare così e tutto lo sporco andrà via. Forse troppo spesso ci soffermiamo su pulire il filtro, il cestello e la vaschetta dove si mette il detersivo, ma alla guarnizione di gomma non ci pensa mai nessuno.

La guarnizione interna non bisogna sottovalutarla

Ma non parliamo solo della parte esterna, parliamo anche di quella interna, che si trova se si sposta un pochino la gomma. Ecco, se uno apre quella zona noterà dei residui di sporco che faranno veramente venire i brividi. Mettiamo i panni in lavatrice per lavarli, ma vedendo la guarnizione potrebbe risultare difficile crederci.

Se la guarnizione della lavatrice è nera e puzzolente basta fare così e tutto lo sporco andrà via.

È allora arrivato il momento di far risplendere anche la parte interna della guarnizione. Così potremo veramente dire addio a panni sporchi, puzzolenti e lavati male.

Prepariamo il mix

Quello che occorre sarà dello sgrassatore, del bicarbonato e un po’ di aceto di mele. Prendere ora uno spray e inserire nella guarnizione questi prodotti. Per il primo andranno bene due dita di prodotto, poi un cucchiaio di bicarbonato e uno di aceto. Agitare per bene e spruzzare su tutta la superficie della guarnizione, senza dimenticarsi la zona interna. Zona in cui lo sporco risiede maggiormente.

Bene, ora con una spugnetta e dei guanti possiamo iniziare a grattare via tutto lo sporco che troviamo. Pulirla in realtà sarà molto semplice, perché basta seguire la circonferenza della guarnizione e spostare contemporaneamente il cestello. Una volta fatto, sciacquare bene tutto e se necessario passare una seconda mano. Se invece non è necessario, possiamo subito asciugare e ora la lavatrice sarà bella pulita.

