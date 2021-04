La lavatrice è composta da vari elementi. Alcuni di questi sono facili da localizzare altri meno. Dato che alcuni sono facili da trovare, saranno facili anche da pulire, quelli invece che non lo sono, saranno difficili da pulire. E se il cassetto della lavatrice è pieno di muffa bisogna provare questo trucco infallibile che ci salverà il bucato.

Parti difficili da pulire della lavatrice

Ad esempio il filtro della lavatrice è abbastanza scomodo da pulire. Bisogna smontare la parte inferiore della lavatrice, mettere a terra un panno per l’acqua che uscirà, svitare il tappo e poi con una spugna pulire bene dentro. Insomma può risultare abbastanza scomodo.

Risulta scomodo pulire anche la guarnizione interna del cestello, sempre piena di muffa e sporco. E qui stiamo parlando non della guarnizione in sé, ma della parte che si nasconde sotto di questa. Insomma la lavatrice è piena di spazi da pulire nascosti.

Uno spazio in particolare può sembrare scomodo da pulire, ma in realtà non lo è: il cassetto della lavatrice. In poche parole quello dove si versa il sapone e, se lo si usa, anche l’ammorbidente.

La pulizia del cassetto del sapone

Se il cassetto della lavatrice è pieno di muffa bisogna provare questo trucco infallibile che ci salverà il bucato, perché spesso se questo puzza è colpa di una non accurata pulizia. Il primo passaggio da fare è quello di rimuoverlo dalla lavatrice. Ora andiamo in cucina, otturiamo e riempiamo il lavandino con acqua calda e sapone per i piatti e immergiamoci il cassetto della lavatrice.

Dato che l’acqua non lo coprirà tutto, spruzziamo sopra il cassetto un po’ di candeggina delicata. Ora con una spugna puliamo bene il tutto. Si ricorda sempre di indossare i guanti e dei vestiti vecchi perché la candeggina macchia i tessuti. Una volta pulito bene il cassetto possiamo asciugarlo con un panno e inserirlo di nuovo nella lavatrice. Ora questo sarà perfettamente pulito, profumato e il nostro bucato sarà salvo da ogni tipo di puzza.

