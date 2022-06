L’utilizzo quotidiano del nostro cellulare comporta, come ben sappiamo, un notevole dispendio di energia. Col passare del tempo, questo va ad impattare molto sulle prestazioni e sulla durata della batteria che, molto spesso, tende a scaricarsi molto velocemente.

Andando nelle “Impostazioni” del cellulare e cliccando su “Batteria”, ci si rende subito conto che la maggior parte delle risorse vengono destinate al display. Quindi, in questo caso, non dovremmo fare altro che abbassare la luminosità dello schermo e settare lo spegnimento automatico a 15 o 30 secondi.

Un altro fattore che incide molto sul consumo della batteria è anche l’utilizzo eccessivo di alcune applicazioni e funzionalità. Qui però entriamo in un campo un po’ più complesso da gestire.

Infatti, per aumentare l’autonomia e le prestazioni della batteria, bisognerebbe disattivare alcune funzioni che stressano tantissimo il sistema. Tuttavia, per svolgere queste operazioni in pochi click, è necessario scaricare delle applicazioni gratuite dal Play Store di Google. Nelle prossime righe, sveleremo quali sono le migliori app di gestione della batteria e quali caratteristiche possiedono.

Se la batteria del cellulare si scarica velocemente potrebbe essere colpa di queste funzioni che dimentichiamo di disattivare

Una delle applicazioni più funzionali, ad esempio, è “Battery Doctor”. Grazie a quest’app si potrebbe prolungare la batteria fino al 50%, risparmiando energia sulla ricarica e rendendo il cellulare più veloce. Inoltre, sono disponibili anche una serie di funzioni in grado di:

a) pulire la memoria RAM ed eliminare i file spazzatura del sistema;

b) raffreddare la CPU per mantenere la batteria ed il cellulare nella temperatura ottimale;

c) gestire le altre applicazioni.

Un’altra app molto utile e, per certi versi, simile a quella precedente, è “AccuBattery”. Grazie ad essa, è possibile monitorare l’utilizzo della batteria, tenendo anche traccia delle prestazioni del cellulare. Infatti, con questa app, è possibile:

a) misurare la capacità reale della batteria e sapere quanto viene usurata ad ogni ricarica;

b) controllare quanta percentuale di batteria consuma ogni singola applicazione;

c) scoprire il consumo di batteria anche quando il cellulare è in standby.

Infine, per i cellulari un pochino più datati che supportano ancora delle vecchie versioni di Android, si raccomanda l’applicazione Greenify. Quest’app, infatti, è in grado di riconoscere e segnalare tutte le applicazioni del sistema che consumano la batteria e rallentano il cellulare. Quindi, se la batteria del cellulare si scarica velocemente proviamo ad installare una di queste applicazioni e noteremo sicuramente dei miglioramenti.

