Capita almeno una volta nella vita di dover affrontare traslochi o di decidere che è arrivato il momento di ripulire casa da oggetti inutili. Garage, cantine, stanzini, colmi di scatole e bauli, sono presi di mira in queste giornate eccezionali. Si ritrovano vecchi vestiti, quaderni, libri di scuola, giochi dell’infanzia, vari ricordi del passato. Sicuri di non poterli riutilizzare, finiscono nel cassonetto dell’indifferenziato. Ma cercando bene potremmo commettere degli atroci sbagli.

Se in casa abbiamo questi oggetti a prima vista banali potremmo fare una fortuna, basterebbe fare qualche ricerca prima di gettarli via.

Scheda telefonica

Quante ne abbiamo utilizzate negli anni passati? Erano fondamentali per poter fare una telefonata nella cabina telefonica. Esistevano diversi tipi di credito con le vecchie lire, ogni volta che si usava, i soldi scalavano. Bene, oggi questi oggetti hanno un valore non indifferente. In diversi portali sono in vendita a centinaia di euro, quella più cara ha un valore di 3 mila euro.

Liquidator

Era il gioco dell’estate degli anni ‘90 e il terrore di ogni genitore. I ragazzi adoravano il liquidator per spruzzare litri di acqua a chiunque. Adesso in commercio ne esistono di diverse marche e dimensioni, ma quello originale vintage rimane un cult. Il valore è salito alle stelle fino a toccare oggi i 500 euro.

Tamagotchi e Polly Pocket

Protagonisti sono sempre i giochi degli anni ‘90, un po’ più femminili, ma molto popolari. I pezzi in miniatura di Polly erano solitamente dispersi in ogni angolo di casa. I Tamagotchi dopo qualche settimana di utilizzo sfrenato, erano abbandonati o non funzionanti in qualche cassetto. Proprio questi adesso hanno un valore che oscilla tra i 300 e i 400 euro.

Orsacchiotto Steiff d’epoca

Il primo vero orsacchiotto di peluche dei primi del ‘900, quotatissimo, amato da tutti i bambini. Oggi un esemplare originale può valere tanto, all’asta il più caro arrivò a 53 mila euro.

Altri giocattoli

Quel banale salvadanaio a forma di maialino che si comprava con pochissimo e rendeva felice tanti ragazzini, per i collezionisti può valere anche 2 mila euro. Alcune carte da collezione della serie Pokémon, in ottimo stato, valgono 3 mila euro.

Quindi vale la pena cercare bene e informarci online, se in casa abbiamo questi oggetti a prima vista banali potremmo fare una fortuna.