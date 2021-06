Fare la lavatrice e ritrovare i vestiti che puzzano di umido non è proprio il massimo. Fatto sta che spesso ottenere un bucato che odora di primavera è più un sogno che la realtà. Sebbene ci affidiamo ad ammorbidenti e detersivi che promettono freschezza e aromi floreali, il risultato è ben diverso. Allora, meglio affidarci ai vecchi ed efficaci rimedi della nonna. Nello specifico, possiamo creare un ammorbidente fatto in casa e al 100% naturale che non lascia nulla al caso grazie ad aceto e succo di arancia. Per un bucato sempre profumato meglio questi 2 ingredienti naturali dei soliti ammorbidenti.

Ammorbidente fatto in casa economico e super efficace

Varie sono le ricette per creare detersivi e ammorbidenti in casa che spesso danno risultati migliori di quelli che acquistiamo al supermercato. Uno di questi dice di unire sapone di Marsiglia e bicarbonato, un’altra quella di versare nella vaschetta amido di mais e oli essenziali. Ma l’ammorbidente fatto in casa che fa profumare il bucato come un agrumeto è ancora più semplice da realizzare. Basta diluire una ventina di gocce di succo d’arancia nell’aceto bianco: per un bucato sempre profumato meglio questi 2 ingredienti naturali dei soliti ammorbidenti. Vediamo nello specifico come realizzare il nostro ammorbidente naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il bucato che profuma come un agrumeto

L’aceto bianco, oltre ad essere un alleato del pulito a 360 gradi, è anche un ottimo sostituto dell’ammorbidente per lavatrice. Prendiamo circa 100 millilitri di aceto di vino bianco e versiamoci una ventina di gocce di succo d’arancia. Mescoliamo bene e versiamo la soluzione nella vaschetta dell’ammorbidente. Il risultato sarà un bucato morbido e profumato, ottenuto in modo del tutto ecologico. Se lo preferiamo, possiamo anche sostituire l’arancia con il limone. Oppure, possiamo sbizzarrirci e creare nuovi aromi con gli oli essenziali che più ci piacciono. Ottimi per il bucato son quelli alla lavanda o al bergamotto.

Approfondimento

Ecco 3 comuni errori che rovinano i panni quando stendiamo il bucato d’estate