I fiori sono dotati di un’incredibile bellezza ma non solo, hanno un impatto sorprendente anche sulla nostra salute, riducendo lo stress e donandoci pace.

Coltivare una pianta rende più belle le stanze, ci trasmette il senso di responsabilità e ci appaga, tirandoci su di morale quando siamo tristi.

Quando la frenesia prende il sopravvento sulla nostra vita, prendersi cura dei fiori può donarci momenti di tranquillità.

La Portulaca è una pianta caratterizzata da boccioli colorati e ornamentali, che necessita di molta luce per poter crescere bene.

Solo in questo modo potrà sviluppare un abbondante fioritura: per questa ragione va posizionata in una zona luminosa, esposta direttamente alla luce solare.

Questa pianta però non sopporta le temperature basse che rischiano di danneggiarla inevitabilmente, infatti in autunno va messa al riparo dagli agenti atmosferici.

È particolarmente diffusa nelle regioni del sud, è dotata di un fusto eretto e di foglie carnose di color verde chiaro.

I suoi fiori possono essere semplici o doppi, composti da petali di consistenza cartacea, di tonalità particolarmente accese e vivaci come giallo, rosso o viola.

Possiamo sia coltivarla in vaso che usarla per creare delle straordinarie aiuole o bordure all’interno dei nostri giardini.

Oltre a decorare in modo incredibile i nostri balconi o giardini, la Portulaca è un’erba commestibile, che si può usare come erba da insalata.

Per chi non lo sapesse, possiede numerose proprietà benefiche, tra cui quella antinfiammatoria, depurativa, diuretica e digestiva.

La Portulaca è ricca di grassi polinsaturi di tipo omega-3 che aiutano a prevenire malattie cardiovascolari e a ridurre il colesterolo.

Ecco la pianta perenne dai fiori brillanti e dalla crescita continua fino all’autunno, rallegrando con una sola mossa il nostro ambiente esterno.

Per avere una fioritura più duratura è consigliato eseguire regolarmente la pulizia della pianta, eliminando manualmente i fiori appassiti.

È importante usare del terriccio sabbioso che non permetta i ristagni idrici, potenzialmente dannosi per questo tipo di pianta.