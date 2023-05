Se il tuo nome inizia con alcune lettere, sei destinato a successo e ricchezza? Cosa dice la Scienza 

Le iniziali di un nome o di un cognome possono già stabilire il destino di una persona? Detto così potrebbe suscitare una spontanea risata ma la Scienza si è veramente interrogata su questa possibilità. Se il tuo nome inizia con alcune lettere la vita ti riserverà cose straordinarie!

Quanti dilemmi e quante liste i genitori scrivono prima di scegliere il nome del nascituro. Oltre ai gusti personali entrano in gioco sottilissime dinamiche familiari: se il primogenito ha avuto il nome del nonno paterno la secondogenita si deve chiamare come la suocera o meglio il nome della madrina? Insomma non carichiamo di ulteriori responsabilità i già provati futuri genitori perché finora gli scienziati avrebbero dimostrato solo che le iniziali del cognome potrebbero influenzare le possibilità di successo del nuovo nato. D’altronde quest’affermazione non è proprio un inedito. Potremmo dire che i diritti d’autore spettino agli antichi Romani. Plauto, nel Persiano, scrisse “nomen atque omen” ossia il nome è presagio. Il commediografo romano deve aver ispirato i ricercatori dell’Università del Colorado che evidentemente in una giornata uggiosa, un po’ annoiati, hanno deciso di intraprendere uno studio a riguardo.

Se il tuo nome inizia con alcune lettere, sei destinato a successo e ricchezza: ecco di quali iniziali si tratta

Lo studio americano guidato dal professore di economia Jeffrey Zax ha selezionato ben 3.281 studenti di un liceo del Wisconsin, con il medesimo Quoziente Intellettivo. I diplomati dal 1957 al 2011, sono stati sottoposti a dei sondaggi per ben 11 anni. L’indagine dei ricercatori ha coinvolto solo gli uomini proprio perché dopo il matrimonio mantengono il proprio cognome. Ebbene coloro che avevano il cognome con le iniziali fra le prime lettere dell’alfabeto erano coloro che sia in ambito scolastico che nelle prime esperienze lavorative avevano riscontrato maggior successo. Riportando il dato in Italia potremmo dire che un Bianchi avrebbe sicuramente avuto più chances di esser considerato dagli insegnanti uno studente modello rispetto ad un Rossi. La ricerca del professor Zax ha rilevato però come con il passare degli anni questo bonus dato dalle iniziali del cognome diminuirebbe sempre più, a partire dall’età dei 35 anni.

I nomi meno fortunati

Questa volta andiamo in Francia dove è stato condotto uno studio sul mercato del lavoro. È risultato che i responsabili delle risorse umane, inconsapevolmente siano meno predisposti ad assumere candidati con nomi che sembrano stranieri o ispirati a serie tv come ad esempio Kevin, Dylan, Kelly etc.

Il name letter effect esiste davvero?

Con “effetto iniziali del nome” ci si riferirebbe al fenomeno psicologico secondo cui le iniziali del nome di una persona influenzerebbero alcuni aspetti della propria vita come la scelta della città dove vivere e persino quella del partner. Secondo due scienziati di Yale e dell’Università della California il name letter effect sarebbe dimostrato da alcuni studi statistici. In teoria colui che si chiama Francesco sarebbe indotto ad abitare a Francavilla o sposare una Franca. A smontare la teoria di un presunto “name letter effect” è stato uno studio congiunto dell’Università della Sapienza con altre Università internazionali. Non esisterebbe, quindi, alcun potere delle iniziali del nome sull’autoconsiderazione di noi stessi.

