Una vacanza da sogno in queste 3 località nel Mondo, location della serie tv The White Lotus

Per rilassarsi a casa dopo una giornata pesante è un’ottima idea guardare la tv sul divano. Le serie di successo sono spesso la scelta migliore. Per ricaricarsi davvero, però, si sa che una vacanza è proprio l’ideale. Facciamoci ispirare da The White Lotus prenotando in una delle località che adesso scopriremo.

La sempre maggiore diffusione degli apparecchi televisivi ha spinto negli anni la produzione di film e telefilm di successo. Sappiamo bene che sono sempre lo svago preferito ad ogni età, sui canali pubblici e a pagamento. Le storie ci appassionano, ci fanno riflettere o sognare. Quando

poi le serie tv sono ambientate in incantevoli località possono anche ispirare una vacanza. Pensiamo all’incremento turistico nella Sicilia orientale grazie al Commissario Montalbano. Sempre la Sicilia è la protagonista del recente film La primavera della mia vita, ad esempio.

Negli ultimi anni ha appassionato molti spettatori The White Lotus. Si tratta di una serie televisiva americana dell’HBO visibile in Italia su Sky. L’ideatore, sceneggiatore e anche regista è Mike White.

Prenotiamo una vacanza da sogno in queste 3 località nel Mondo

The White Lotus in ogni stagione affronta temi specifici ed è ambientato in località meravigliose. Se vogliamo festeggiare una ricorrenza particolare o stiamo programmando un viaggio di nozze, pensiamo alle Hawaii. Qui si è girata la prima stagione di The White Lotus, ma ricordiamo anche il telefilm Magnum P.I. con Tom Selleck degli anni Ottanta.

L’arcipelago delle isole Hawaii è davvero affascinante. Spiagge e mare sono le attrazioni principali per chi vuole rilassarsi e abbronzarsi. Le onde invogliano anche i surfisti. Poi c’è la cucina locale.

La seconda location che la serie tv ha fatto conoscere maggiormente al Mondo è Taormina. Per gli episodi italiani la produzione americana ha scelto anche tre nostre brave attrici, Sabrina Impacciatore, Beatrice Grannò e Simona Tabasco.

L’Impacciatore ha affrontato brillantemente ruoli di vario genere nella sua carriera. Adesso ha acquisito maggiore popolarità negli Stati Uniti d’America anche grazie a Mike White. Grannò e Tabasco le abbiamo apprezzate in alcune fiction.

A Taormina ci aspettano coste meravigliose, siti archeologici unici, ma anche wine tour e trekking indimenticabili sull’Etna.

Dove si girerà la terza stagione di The White Lotus?

La terza serie firmata da Mike White si potrebbe girare in Thailandia. È quello che hanno fatto intuire le parole del regista durante un’intervista e delle indiscrezioni di fonti vicine alla produzione. Come nelle location precedenti, anche qui mare e cibo possono rendere molto piacevole il soggiorno. Si possono anche visitare antiche rovine e città, pensiamo alla famosa Bangkok. Natura, templi buddisti, il palazzo reale e molto altro potrebbero attendere la troupe e il cast di The White Lotus. Chissà, magari anche noi se volessimo partire per questa destinazione asiatica.

Per trascorrere una vacanza da sogno in queste 3 località nel Mondo non resta che scegliere il periodo migliore e prenotare volo e hotel. Gli alberghi dei telefilm hanno il nome fittizio The White Lotus, appunto. Nella realtà farebbero parte della catena Four seasons hotels and resorts.