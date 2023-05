Cosa visitare in Umbria in 7 giorni di vacanza: i borghi medievali più belli 

Cosa visitare in Umbria in 7 giorni di vacanza-scorcio di Assisi-proiezionidiborsa.it

Pochi giorni di vacanza in Umbria e non sapete che cosa visitare: ecco la lista dei borghi medievali più belli in assoluto che vale la pena visitare in questa regione dominata da natura a tratti incontaminata.

L’Umbria è definita il cuore, o polmone, verde dell’Italia e da questa definizione si può già facilmente capire che è una regione caratterizzata dalla natura, più di qualsiasi altra. Si trova nella parte centrale della penisola, circondata da Marche, Lazio e Toscana. Il paesaggio si divide tra montagna, colline e distese pianeggianti incredibilmente affascinanti.

Questa parte del Paese è famosa per il cibo, inoltre, che attira visitatori e turisti da tutto il Mondo. Sono importanti i vini, i salumi e l’immancabile tartufo. Ma la caratteristica di cui l’Umbria va più fiera è la conservazione di diversi borghi medievali.

Quindi, che cosa visitare in Umbria per qualche giorno di vacanza? Adesso che si sta andando verso la bella stagione, organizzare una vacanza in questi luoghi può essere davvero una scelta interessante. Cercheremo, quindi, di darvi un piccolo suggerimento su un itinerario da stabilire in modo da non perdere nulla.

Cosa visitare in Umbria: le città più famose

Il capoluogo di regione è Perugia, una città storica con un centro caratterizzato da fontane e abazie, con tutta la parte sotterranea che si può visitare con il supporto di una guida.

Se si arriva dal Nord Italia, però, meglio fermarsi prima a Gubbio, definita il borgo medievale più bello d’Italia. La basilica di Sant’Ubaldo permette di osservare dall’alto gli Appennini e il Duomo centrale espone opere del Rinascimento. Vale la pena vedere la grande piazza pensile sorretta da quattro grandi archi e composta da palazzi che si affacciano su colline incontaminate.

La città è famosissima per la presenza di San Francesco, l’unico in grado di ammansire un lupo che terrorizzava gli abitanti. A questo proposito, il viaggio non può non fare tappa ad Assisi, dove è nato il patrono dell’Italia. La basilica di San Francesco è a due piani, ci sono opere di Giotto e Cimabue che raffigurano la vita del santo. La tomba in pietra di San Francesco si trova in una cripta al di sotto della basilica e il tutto si può visitare gratuitamente.

Se si arriva, invece, dal Sud Italia sarà più opportuno fermarsi in queste città: a Terni si possono osservare opere che vanno dalla preistoria all’età moderna, Norcia accoglie palazzo, piazza e statua di San Benedetto, oltre a tante altre attrattive come musei e sentieri caratteristici.

Non si può perdere il Duomo di Spoleto, con i suoi affreschi, il museo e il teatro romano restaurato. Todi permette di assaggiare specialità tipiche in una piazza circondata da palazzi del Medioevo. Infine, Orvieto ha il Duomo più imponente e un sotterraneo etrusco tutto da scoprire.

Per completare il viaggio in Umbria

Il nostro consiglio è quello di andare a visitare il Lago Trasimeno, il quarto lago più grande d’Italia. Oltre alla bellezza dei dintorni, si può fare una sosta a Corciano, piccolo borgo medievale fondato da Coragino, superstite della Guerra di Troia, secondo la leggenda.

Non dimenticate di fare tappa anche a Città della Pieve, Montefalco, Panicale, Paciano, Salci e Bevagna. Sono tutti luoghi pieni di fascino. Così come lo sono Santa Maria degli Angeli (frazione di Assisi) e Civita di Bagnoregio, il cosiddetto “paese che muore” per la sua posizione destinata a crollare.