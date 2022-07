Gli smartphone sono per moltissimi di noi croce e delizia. Da un lato ci rendono la vita facilissima e ci permettono di fare praticamente di tutto. Dall’altro non è raro che ci creino problemi di memoria, di batteria, di velocità e di fragilità. Oggi ci concentreremo proprio su uno dei più comuni: quello della difficoltà a caricare la batteria. E se il telefono non carica potrebbe avere questo problema legato alla pulizia. Vediamo di cosa si tratta e come risolverlo in poche mosse senza rovinare il telefono.

Perché non si carica e quali potrebbero essere le cause

I motivi per cui uno smartphone di ultima generazione non prende la carica possono essere molteplici. Alcuni dipendono da noi in prima persona. Molto spesso adottiamo alcuni comportamenti sbagliatissimi che riducono drasticamente la durata della batteria. Oppure che le impediscono di ricaricarsi.

In altri casi è lo stesso telefono ad essere difettoso e per questo abbiamo sempre a disposizione l’assistenza tecnica. O in alternativa la garanzia se lo abbiamo acquistato in tempi recenti.

Ma c’è anche un’altra possibile causa a cui pensano in pochissimi. Ovvero lo sporco che si accumula all’interno della presa USB a cui attacchiamo il caricabatterie. Polvere, sudore, unto e sporco potrebbero accumularsi proprio in questo spazio piccolissimo impedendo ai connettori del caricabatterie di agganciarsi alla porta.

È il momento di scoprire come risolvere il problema in pochi minuti e senza usare prodotti che potrebbero distruggere il cellulare.

Se il telefono non carica potrebbe avere un problema, ecco come risolverlo

Iniziamo da ciò che non dobbiamo assolutamente usare per pulire la porta USB. Del telefono così come del PC e di tutti i dispositivi elettronici. In questa lista rientrano la comunissima acqua, tutti i saponi liquidi di sorta e gli oggetti metallici.

Il sistema più semplice ed efficace per dire addio a polvere e sporco da tutte le porte del telefono è usare l’aria compressa. Online esistono bombolette apposite per questo scopo e ci costeranno pochissimo. In più assicurano una ottima pulizia e non mettono a rischio i connettori.

In alternativa possiamo acquistare prodotti appositi per la pulizia delle porte USB. Anch’essi possiamo trovarli a poco prezzo online. Meglio evitare forchette, spille da balia o punte in metallo. Non soltanto mettono in pericolo l’incolumità dei collegamenti, rischiano anche di distruggere i contatti elettrici.

Se invece vogliamo risparmiare tempo e non passare le giornate a pulire lo smartphone il consiglio è quello di acquistare un tappo per porta USB. Costano pochi centesimi e sono pensati appositamente per proteggere le porte da polvere e sporco. In alternativa possiamo optare per una mascherina protettiva di buon livello. Molte hanno il tappo incorporato.

