Spesso quando si desidera preparare un dolce, si tendono ad evitare le preparazioni che includano la pasta frolla. Creare questo tipo di impasto è infatti tutt’altro che una passeggiata e gli errori sono dietro l’angolo. L’importante però è non spaventarsi e procedere con infinita pazienza. E se non si vuole sbagliare oggi sveliamo alcune tecniche delle nostre ave. Ecco i tre infallibili trucchi della nonna per avere una pasta frolla a prova di chef. Vediamo insieme di cosa si tratta e come mettere in atto questi piccoli escamotage.

I tre infallibili trucchi della nonna per avere una pasta frolla a prova di chef

Il primo di questo piccolo elenco riguarda il burro. Questo infatti deve sempre essere rigorosamente freddo, anzi quasi gelato. Questo perché la sua temperatura influenza l’elasticità del risultato finale. Inserire questo ingrediente a temperatura ambiente può infatti portare il nostro composto ad “impazzire” e quindi a sgretolarsi in mille pezzi o al contrario ad essere troppo unto. Anche durante questa eventualità però, bisogna mantenere il sangue freddo. Infatti c’è un modo per salvare anche la pasta frolla che si ritrova in questo stato. Vediamo insieme come.

Se la pasta frolla è impazzita basta spezzettarla e ristenderla con l’aggiunta di un albume d’uovo freddo o di acqua fredda. La quantità da aggiungere varia a seconda del caso quindi è meglio verificare quanto materiale serve strada facendo. Una volta che sembra della giusta consistenza, bisogna lasciarla in frigo per almeno una mezz’oretta. Il tempo di riposo è infatti importantissimo e deve essere rigorosamente fatto al fresco. Infine l’ultimo trucco riguarda sempre quest’ambito. Anche prima di essere messa in forno, la frolla deve essere riposta in frigo. Quindi se per esempio abbiamo preparato dei biscotti, questi dopo essere stati decorati vanno messi al freddo a rassodare prima di procedere con la cottura.

