Stare con qualcuno che si ama è quanto di più bello possa esserci nella vita.

Provare forti sentimenti e sentirsi ricambiati rappresenta un’emozione indescrivibile, che non trova paragoni in nient’altro.

La vita è fatta di tante cose, dal lavoro alle passioni quotidiane, ma secondo alcuni è proprio l’amore la chiave della felicità.

Tuttavia, il sogno principesco in perfetto stile Bella addormentata potrebbe rivelarsi tutt’altro che idilliaco.

Se litigare con il proprio partner è assolutamente normale, farlo troppo spesso comincia ad esserlo un po’ meno.

D’altra parte, le urla continue potrebbero essere un campanello d’allarme di qualcosa che non va.

Ma accanto ai classici bisticci che tutti conosciamo, fatti di grida e insulti che vanno avanti per ore e ore, c’è anche dell’altro. Infatti, spesso crediamo che l’aggressività abbia a che fare soltanto con le parole o con le mani. Certamente, sia le une che le altre sono da evitare e, nei casi più gravi, addirittura da denunciare, ma l’aggressività si cela anche in qualcos’altro. Potrebbe nascondersi proprio dietro comportamenti apparentemente innocui e incapaci di far male ad una mosca.

E se non fosse proprio così? Vediamo di cosa si tratta e cosa fare per correre ai ripari.

Se il nostro partner si comporta spesso in questo modo forse dovremmo farci due domande

Il comportamento di cui stiamo parlando si chiama Stonewalling ed è sempre più diffuso nelle relazioni d’amore e amicizia.

Si tratta di quella situazione in cui il nostro interlocutore, in questo caso il partner della coppia, ci ignora mentre tentiamo di discutere con lui/lei.

Questo far finta di niente si manifesta attraverso frasi e atteggiamenti che dimostrano la totale indifferenza dell’altro nei nostri confronti.

Quante volte ci siamo sentiti dire “sì sì, come dici tu” con un tono di totale noncuranza? Ecco, ci stiamo riferendo proprio a questo.

Oltre che con frasi poco accomodanti e molto fastidiose, l’interlocutore potrebbe manifestare il suo non interesse anche con i fatti. Il classico esempio è quello di qualcuno che, mentre parliamo, si gira e cambia stanza, oppure comincia a fare altro, come giocare al cellulare. Senza rispondere alle nostre domande e senza proferire parola, in questo modo ci sta ferendo più di quanto potremmo immaginare.

Usare il silenzio e l’indifferenza è una tattica passivo-aggressiva che talvolta riesce a mortificare più delle parole.

Attenzione a questo tipo di relazioni, perché se il nostro partner si comporta spesso in questo modo, forse non si parla più di amore.

Il rispetto dovrebbe stare al di sopra di tutto.

