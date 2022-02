Le stelle di questi giorni mostrano una situazione particolarmente favorevole grazie all’intervento di due astri: la Luna e Urano. In particolare, il satellite d’argento della Terra influisce pesantemente sull’oroscopo di tutta la settimana. La potenza della Luna piena di febbraio, in concomitanza con i giorni della Candelora, ha un’influenza importante su tutti i segni e sulle loro fortune.

In questi giorni, poi, si sta verificando il passaggio dell’astro dall’Acquario ai Pesci, che diventerà quindi uno dei segni più fortunati del periodo. Non solo Ariete e Leone, quindi, saranno baciati dalla buona sorte.

Attenzione, invece, per i Sagittario, che dovranno confrontarsi con un’atmosfera pesante e il bisogno di avere qualcuno accanto. Urano, invece, fa quadratura con il Sole in Acquario e annuncia giornate ricche di nervosismo.

Ora, però, vediamo quali saranno le previsioni per i segni fortunati.

Anzitutto i Pesci, che beneficeranno dell’influenza di questa meravigliosa Luna. Il Capodanno cinese porta in alto sentimenti, affetti, amori, gioie. Si riaccende l’ottimismo, che tanto mancava e di cui c’era un assoluto bisogno. L’intera volta celeste è dalla parte di questo segno, che ne beneficia grandemente. È ora di uscire, fare baldoria.

I Pesci saranno davvero incontenibili. La strada è spianata in ogni campo. L’amore sarà fortunato e senza rivali. Sul lavoro, avranno il ruolo di creativi, saranno tante le idee da lasciar fluire. Scoppiano di salute e con la primavera dietro l’angolo si stanno preparando a ripartire alla grande per tornare a vivere pienamente.

Non solo Ariete e Leone ma la Luna piena della Candelora favorirà questi due segni che ritroveranno l’ottimismo e gioia tanto attesi

Il “rivale” che si contende il favore degli astri con i Pesci per questi giorni è il Capricorno. La sensazione è quella di avere in mano il Mondo. C’è un termine che più di ogni altro descrive questo momento per i Capricorno ed è “vittoria”. Non ci sarà spazio per nessuno: tutto andrà per il verso giusto, anche in amore, dove continueranno ad essere richiestissimi e ricercatissimi.

Il lavoro sarà ricchissimo di successi, tanto da far pensare che quasi ci si potrà permettere una meritata vacanza. I Capricorno sono al massimo della forma fisica e mentale in questi giorni e tutti lo noteranno. È l’ora di sfruttare questo momento: tutto sarà facile e alla loro portata, anche i sogni nel cassetto più nascosti e apparentemente irrealizzabili.