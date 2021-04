Tutti scappano da WhatsApp per Telegram, ma anche qui si nasconde un malware che ruba dati. Dopo le comunicazioni sui vari aggiornamenti da parte della chat di messaggi più famosa e usata in Italia, molte persone hanno deciso di usare Telegram.

Quest’applicazione di messaggistica è disponibile sia su Android sia su iOS ed è stata sviluppata da Telegram LLC nel 2013. Solo oggi però, forse anche grazie al caso WhatsApp, ha raggiunto i 500 milioni di utenti attivi mensili. Dove arriva il successo e un forte traffico di persone, purtroppo, arrivano anche i furbetti che cercano di rubare informazioni personali e così è stato.

Il malware

Tutti scappano da WhatsApp per Telegram, ma anche qui si nasconde un malware che ruba dati. Già in passato avevamo spiegato brevemente e in modo semplice cos’è un malware. Questo è un software molto pericoloso creato con l’obiettivo di infettare computer o dispositivi mobili. Viene spesso usato per rubare dati personali, password o denaro. Per questo motivo è importante avere una protezione anti-malware sia su PC sia su mobile.

Telegram e il suo malware

A dare la notizia sono stati i ricercatori di Check Point Research che hanno pubblicato un post sul profilo dell’azienda. Degli hacker hanno creato un account su Telegram con un bot che manda una e-mail phishing. Una volta che si clicca su questa, verrà installato un programma che si collegherà ai server degli hacker, i quali avranno accesso alle nostre informazioni.

É molto importante dunque non aprire o cliccare mai su e-mail dal mittente sconosciuto o sospetto. E per verificare la presenza di questo malware sul proprio PC si può andare su: Sistema Windows, esplora file e cercare il file rat.exe.

Se la ricerca è vana, allora significa che sul nostro computer non è presente il pericoloso malware. Ricordiamoci però sempre di diffidare da e-mail sconosciute.

Approfondimento

