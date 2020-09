I nostro amici felini, si sa, sono molto bizzarri. Un momento ci chiedono coccole e amore e quello dopo ci graffiano e non vogliono essere più toccati. Chi vive con un gatto ha imparato a riconoscere questi comportamenti e a riderci su. Stesso discorso vale per i nostri cani. Un momento questi dormono beati e quello dopo abbaiano e vogliono uscire di casa per una passeggiata. Molti di questi comportamenti sono normali. Quando bisogna però preoccuparsi? Se il gatto o il cane preme o appoggia la testa contro il muro questo è il sintomo di una grave malattia.

Quando non bisogna preoccuparsi

Bisogna iniziare con il ricordare che cani e gatti usano spesso la testa per interagire con l’ambiente. È infatti la parte del corpo che usano di più per entrare a contatto col mondo esterno e con noi. Non è quindi un problema se i gatti ci danno testate delicate per attirare la nostra attenzione. Per loro quelle sono dolci coccole e richieste di carezze. Anche durante il sonno i gatti possono assumere posizioni inusuali con la testa.

Molti infatti dormono accovacciati sulla pancia con la fronte appoggiata a terra tra le zampe anteriori. Se vediamo un micio fare la nanna così non resta che farci una risata e non preoccuparci. Stessa cosa vale per i cani, che adorano i grattini e le carezze sulla fronte e grattano il capo a terra per togliere prurito e fastidio. Ci sono però dei casi specifici in cui bisogna preoccuparsi.

Se il gatto o il cane preme o appoggia la testa contro il muro questo è il sintomo di una grave malattia

In questo caso parliamo di un gesto prolungato. Il cane o il gatto infatti preme o appoggia la testa contro una superficie dura senza un vero fine apparente. In realtà l’animale sta cercando sollievo dal dolore. Questo comportamento è infatti segnale di un danno o un problema a livello cerebrale o neuronale. Non sapendo come chiedere aiuto il cane e il gatto cercano quindi sollievo tramite la pressione del capo contro una superficie dura. Sono molte le cause di questo comportamento.

Tra le più comuni troviamo malattie del prosencefalo o disturbi metabolici. È anche possibile che l’animale soffra di encefalite, tumore al cervello o infezioni al sistema nervoso.

Dobbiamo quindi fare molta attenzione alle abitudini dei nostri amici a quattro zampe. Quando il loro comportamento cambia e sembra inusuale è importante portare il cane o il gatto immediatamente dal veterinario.