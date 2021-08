Tra tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, sicuramente il frigorifero è il più indispensabile. Anche per questo dobbiamo dire che è uno dei più costosi. Quando capita qualche problema con il frigo sono davvero guai.

Una delle condizioni più frequenti è che possa iniziare a non mantenere la giusta temperatura. Questo è un grande problema perché non potremmo più conservare i cibi. Questo perché senza la corretta temperatura andrebbero sicuramente a male.

Quando ci troviamo in questa situazione la prima cosa che pensiamo è di dover cambiare il frigo. Attribuiamo il problema all’usura, come a dire che dopo un po’ il frigo ci sta abbandonando. Pensiamo che sia normale e che non ci sia una soluzione. Ma in realtà non è proprio così.

Non dobbiamo per forza dover affrontare la spesa di un nuovo elettrodomestico.

A volte non tutto ciò che non funziona più è da cambiare. Lo abbiamo già visto per esempio, sempre per la casa, nell’articolo “L’acqua dello scarico del wc non smette di scendere? Abbiamo il rimedio”. Nel nostro caso, invece, c’è un’operazione da compiere che può rimettere a nuovo il nostro frigo. A volte conoscere le soluzioni aiuta e infatti se il frigorifero non raffredda bene è perché non abbiamo fatto questo.

Un componente fondamentale

Ci sono diverse cause per cui il frigo può non funzionare bene. Dobbiamo sicuramente controllare che la spina sia sistemata bene. Se non arrivasse la giusta corrente tutto il sistema ne risentirebbe. Più comune è il fatto che non sia ben isolato. Questo dipende dalla chiusura ermetica fatta dalla gomma che si trova sul bordo interno della porta del frigo.

Se questa fosse usurata o rovinata la porta non si chiuderebbe correttamente. In questo modo il freddo non si tratterebbe all’interno. Il risultato è che la temperatura dentro il frigo sarebbe più alta del normale.

Ma oltre a tutte queste situazioni ce ne è una in particolare che si verifica sempre. Il problema è che molti di noi la ignorano completamente. Questo perché riguarda una specifica componente del frigo che non conosciamo.

Si tratta delle bobine o più semplicemente della griglia metallica esterna. Questa si può trovare sulla parete posteriore o sulla base dell’elettrodomestico.

Se il frigorifero non raffredda bene è perché non abbiamo fatto questo

Questa griglia metallica è fondamentale per la dispersione del calore. È necessaria quindi per mantenere basse le temperature interne del frigo.

Il problema è che dopo qualche periodo si ricopre di polvere. Questo strato di polvere impedisce il suo corretto funzionamento.

Di conseguenza, prima il frigo lavora e consuma di più, dopo un po’ di tempo invece smette di raffreddare completamente.

Quello che bisogna fare è pulire questa griglia. Per farlo si può usare semplicemente l’aspirapolvere. Basta mettere un beccuccio adatto per le superfici più piccole.

Ricordiamo che in base al frigorifero la griglia può trovarsi posteriormente e esternamente o nella parte inferiore.

Il consiglio è di effettuare la pulizia una o due volte l’anno. Vedremo che il frigo ricomincerà a funzionare come nuovo.