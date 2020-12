Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chissà quante volte ci sarà capitato di acquistare un cuscino e rimanerne delusi. Soprattutto, dopo aver speso magari una bella cifra e aver ascoltato il parere del venditore, che ce lo decantava come il migliore del mercato. Il cuscino è un accessorio talmente personale, che molti di noi preferiscono addirittura portarselo in vacanza, senza correre il rischio di trovarne uno scomodo. Ciò accade anche perché, le ore notturne di meritato riposo servono più che mai a distendere non solo il nostro corpo, ma anche il nostro cervello. Se il cuscino è troppo duro non è necessario cambiarlo ma attuare il trucco della nonna, che servirà anche a disinfettarlo. Ricordiamo infatti che il cuscino è un notevole ricettacolo di microbi e acari.

Acqua calda e limone

Quando non esistevano detergenti e detersivi speciali, lavatrici e asciugatrici, le nostre nonne, soprattutto quelle di campagna, disinfettavano i cuscini con acqua calda e limone. Non dimentichiamo che questo è un metodo efficace anche per ammorbidire la consistenza del tessuto. Come fare quindi? Basterà prendere 5 limoni e poco meno di tre litri d’acqua, seguendo questa operazione:

portiamo a ebollizione l’acqua in una pentola di grosse dimensioni, aggiungendo il succo spremuto dai 5 limoni;

immergiamo il cuscino completamente, ma con delicatezza, in una bacinella, facendo attenzione che entri tutto nella soluzione di acqua e limone. Eventualmente, l’acqua fosse poca, aggiungiamo un po’;

lasciamo in ammollo per circa due ore, dopodiché effettuiamo un lavaggio tradizionale, servendoci di un detersivo, possibilmente ecologico.

Acqua ossigenata e limone

Se il cuscino è troppo duro non è necessario cambiarlo ma attuare il trucco della nonna inversione bis, con l’aggiunta al limone di un po’ di acqua ossigenata. Prendiamo anche in questo caso 4/5 limoni, o l’equivalente del succo già preparato, e 200 ml di acqua ossigenata. Inseriamoli anche in questo caso in una bacinella con l’acqua bollente, lasciando in immersione il cuscino, ma stavolta per non più di 45 minuti. Fatto il trattamento, mettiamo in lavatrice per un ciclo ordinario il nostro cuscino.

