Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Natale, tempo di Pandoro e Panettone, con relativo desiderio di farcirli a nostro piacimento. A dir la verità, già sul mercato e sugli scaffali dei supermercati, possiamo trovare decine di scelte, ma preparare in casa una farcitura, ha sempre un altro gusto. Oggi, lasciamo da parte le tradizionali crema pasticcera e chantilly, per una davvero alternativa. Il segreto di una grande farcitura dei nostri dolci in questa crema al pistacchio, nella ricetta dei nostri Esperti. L’idea nasce anche per celebrare uno dei prodotti tipici della nostra Italia, da sostenere in questo grave momento di crisi economica e sociale.

Gli ingredienti per circa 400 grammi di crema di pistacchi

Per farcire un dolce, per almeno 5/6 persone, ci occorreranno circa 400 grammi di crema di pistacchi, con questi ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

140 grammi di pistacchi naturali sgusciati;

130 grammi di zucchero a velo;

110 grammi di cioccolato bianco;

40 grammi di burro;

60 ml di latte.

La preparazione

Il segreto di una grande farcitura dei nostri dolci è in questa crema al pistacchio, seguendo la ricetta molto semplice:

prendiamo una pentola, inseriamo dell’acqua, non tantissima, e mettiamo i nostri pistacchi in ammollo, una volta che avverrà la bollitura, per circa 10 minuti;

prendiamo uno strofinaccio pulito e asciughiamo qui sopra, dopo averli scolati, i nostri pistacchi, facendo frizione per riuscire a eliminare la pelle;

versiamo i pistacchi nel frullatore, assieme allo zucchero a velo e giriamo per qualche minuto, fino all’ottenimento di una crema densa, prodotta dalla parte interna dei pistacchi;

scaldiamo in un pentolino il burro, il cioccolato bianco, tagliato a pezzettini e il latte, mescolando continuamente e, aggiungendo infine il frullato dei pistacchi;

a fuoco rigorosamente basso e mescolando con un frustino, creiamo una bella crema densa e vellutata, che trasferiremo in una terrina, per poi essere lasciata in frigorifero, pronta alla farcitura dei nostri dolci.

Approfondimento

A Natale prepariamoci a fare la differenza a tavola col tronchetto natalizio alla crema di mandorle